Hermitage Solutions signe d’un accord de distribution avec Segura®

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Hermitage Solutions annonce la signature d’un accord de distribution avec Segura® , entreprise mondiale spécialisée dans la sécurité des identités, pensée pour l’avenir. Grâce à ce partenariat, Hermitage permet à son réseau de revendeurs, d’intégrateurs et de MSP de proposer une plateforme moderne et tout-en-un de gestion des accès à privilèges (PAM) et de sécurité des identités - des solutions rapides à déployer, simples à gérer, et qui aident les clients à anticiper les exigences réglementaires.

Anciennement connue sous le nom de senhasegura, Segura® propose une plateforme moderne et unifiée de gestion des identités à privilèges, conçue pour répondre aux besoins des environnements d’entreprise actuels, en constante évolution. Avec son architecture modulaire, sa mise en service rapide et son expérience utilisateur intuitive, Segura® 4.0 incarne une nouvelle approche de la sécurité des identités : « Une sécurité puissante. Aucune perte de temps. »

Ce partenariat permet à Hermitage de proposer à ses partenaires une solution différenciante, qui rompt avec la complexité et les délais des plateformes PAM traditionnelles, tout en accélérant les résultats pour leurs clients

Répondre aux vrais défis de la cybersécurité avec simplicité et rapidité

Avec une couverture complète du cycle de vie des accès à privilèges - découverte, protection, surveillance et audit - Segura® permet aux partenaires de renforcer leur offre de cybersécurité et d’aider leurs clients à se conformer aux réglementations les plus exigeantes (NIS2, ISO 27001, DORA, RGPD, etc.).

Les partenaires d’Hermitage ont accès à des fonctionnalités avancées, notamment :

●Gestion des secrets DevOps

●Gestion des privilèges sur les postes de travail (EPM)

●Accès à distance sans VPN (ZTNA)

●Sécurité multi-cloud

●Gestion du cycle de vie des certificats

Avec des options de déploiement flexibles (sur site, cloud, ou hybride), des fonctionnalités prêtes pour les MSP, et des intégrations natives (Active Directory, AWS, Azure, GitHub, etc.), Segura® permet aux partenaires d’Hermitage de générer rapidement de la valeur sans complexité supplémentaire.

Segura® (anciennement senhasegura) est un spécialiste de la gestion des accès à privilèges (PAM), offrant une sécurité rapide, simple et puissante — sans complexité. La plateforme intuitive et évolutive simplifie la gestion des accès à privilèges, conçue pour les équipes IT confrontées à des défis concrets au quotidien. Segura® est reconnu à l’international par Gartner, KuppingerCole et Frost & Sullivan pour son innovation, sa fiabilité et son excellente expérience client. Sur Gartner Peer Insights, la solution PAM se trouve en tête du classement par ses utilisateurs.