Hermitage Solutions annonce la signature d’un accord de distribution avec Cybershen

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Hermitage Solutions annonce la signature d’un accord de distribution avec Cybershen, une plateforme française unifiée de protection du poste de travail moderne. Ce partenariat stratégique permet aux revendeurs, intégrateurs et MSP d’adresser efficacement les besoins croissants en cybersécurité des TPE, PME, collectivités et établissements de santé, avec une solution souveraine, accessible et facile à déployer. Hermitage Solutions présentera cette nouvelle solution lors de son prochain webinaire d’actualité technique Tech Talk le jeudi 15 mai.

Développée en France par des experts issus du terrain (RSSI, secteur public, santé), Cybershen est une solution tout-en-un combinant un agent léger installé sur les postes et une plateforme SaaS centralisée. Elle couvre l’ensemble des besoins essentiels de cybersécurité :

● Secure Web Gateway pour le filtrage des flux malveillants.

● Gestion de la posture des postes pour durcir et surveiller les terminaux

● Audit de la surface externe (EASM) pour détecter les surexpositions et défauts de configuration.

● Scanner de vulnérabilités intégré pour évaluer l’état de sécurité des postes.

● Sécurité des outils collaboratifs (Workplace Posture Management) dédié à Microsoft 365 et Google Workspace.

● Assistance à la gouvernance avec des outils de conformité simplifiés.

Grâce à ses moteurs d’intelligence artificielle, Cybershen automatise la détection, la remédiation et la conformité, tout en offrant une interface intuitive adaptée aux non-experts.

Une opportunité stratégique pour les partenaires channel

Ce partenariat avec Cybershen permet aux partenaires d’Hermitage Solutions de :

● Proposer une solution souveraine hébergée en France, répondant aux exigences de conformité locales.

● Accéder à une offre modulaire adaptée aux besoins des clients de toutes tailles.

● Bénéficier d’un modèle MSP-ready, facilitant la gestion multi-tenant et l’intégration dans des offres de services managés.

● Disposer d’un accompagnement complet (formations, support avant-vente, kits marketing) pour accélérer le time-to-market.