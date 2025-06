HELPLINE fait évoluer son offre Cyberience

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

HELPLINE étend le périmètre de son offre de services dédiée à la cyber sécurité. Lancée il y a deux ans pour sensibiliser les utilisateurs à la cybersécurité via le Service Desk, l’offre Cyberience se renforce aujourd’hui autour de deux piliers stratégiques : la GRC (Gouvernance, gestion des Risques et Conformité) et la sécurité des applications critiques.

En 2024, l’ANSSI a traité plus de 4 386 signalements d’incidents de sécurité, soit une hausse de 15% en un an. Ce chiffre illustre une réalité devenue incontournable : la cybersécurité doit se réinventer pour devenir un enjeu de résilience collective. Dans ce contexte, HELPLINE se positionne en partenaire engagé aux côtés de ses clients, afin de protéger durablement leurs données et contribuer à leur résilience numérique.

GRC : maîtriser les risques et garantir la conformité

L’intégration d’un bloc fonctionnel dédié à la Gouvernance, aux Risques et à la Conformité permet à HELPLINE d’accompagner ses clients dans le déploiement de dispositifs de cybersécurité robustes, l’analyse de risque et la conformité avec les réglementations en vigueur (NIS2, DORA, RGPD, ISO 27001…).

À travers l’offre Cyberience, HELPLINE propose un ensemble de services répondant aux enjeux clés de la GRC :

• Déploiement des politiques de sécurité

• Mise en place de PRA/PCA

• Audit de conformité et accompagnement à la certification

• Analyse, gestion et maîtrise des risques

• Gouvernance des rôles et gestion des habilitations

• Assistance RSSI

• Chefferie de projet

• Formation et sensibilisation

Cette approche fonctionnelle et globale permet aux entreprises de disposer des méthodologies, outils et réflexes nécessaires pour se forger une vision claire de leur de leur niveau de cybersécurité, tout en anticipant les risques et en facilitant les prises de décision.

Sécurité des applications critiques : protéger le cœur du business

Dans un contexte où les systèmes d’information sont de plus en plus interconnectés et exposés, HELPLINE renforce également son offre Cyberience sur la sécurité des applications métier critiques, notamment dans des secteurs sensibles comme la banque, l’assurance ou la santé.

Cyberience déploie son expertise pour piloter la sécurité des applications de bout en bout à travers la mise en place de la sécurité by design, la sécurité des processus DevSecOps, les audits de code, les tests de pénétration, ou encore les dispositifs de supervision et de détection des vulnérabilités en continu.

Cyberience s’inscrit ainsi dans la démarche visant à garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des systèmes les plus stratégiques pour ses clients.