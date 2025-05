Hello Charly et IBM renforcent leur engagement pour l’inclusion numérique et proposent une formation gratuite à l’intelligence artificielle

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Après le succès d’un projet pilote lancé en octobre dernier, Hello Charly, entreprise à impact dont la mission est d’aider chaque jeune à construire son projet professionnel et IBM officialisent, leur collaboration à grande échelle. Leur objectif commun est d’accompagner 5 000 lycéens, personnes hors du système scolaire ou sans emploi, aux métiers tels que de l’IA, la cybersécurité, le cloud computing via IBM SkillsBuild.

Cette collaboration s’appuie sur les enseignements d’un projet pilote qui a permis à plus de 600 apprenants, sur les contenus de formation gratuits d’IBM SkillsBuild, scolarisés ou non, d’acquérir les compétences nécessaires aux métiers du numérique et de découvrir les différents métiers à travers l’application Hello Charly et IBM SkillsBuild.

Parmi eux, on dénombrait 60% d’adultes et 40% de jeunes, représentant une diversité de profils (adultes en reconversion, demandeurs d’emploi, publics scolaires du secondaire, NEETs ...)

La campagne organisée sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook, Instagram, Discord a démontré un réel intérêt pour ces contenus de formation en technologie et plus particulièrement en IA, générant plus de 3 000 000 impressions.

Sur la base de ces réussites, Hello Charly et IBM ont décidé de transformer le projet pilote en une collaboration à long terme. L’objectif est de continuer à promouvoir l’inclusion numérique et d’offrir des opportunités de formation aux lycéens, et à toute personne hors du système scolaire ou sans emploi. Cette initiative s’inscrit dans l’objectif d’IBM de former 30 millions de personnes à travers le monde aux compétences nécessaires pour les emplois de demain d’ici 2030.

Les utilisateurs de l’application Hello Charly bénéficieront d’un accompagnement personnalisé via le chatbot Charly, de contenus métiers en lien avec leurs profils, sur les thématiques IA, cybersécurité et cloud computing et de formations certifiantes via IBM SkillsBuild.

Didier Chhim, utilisateur d’Hello Charly (vient d’obtenir un badge IBM SkillsBuild en cybersécurité), a déclaré : « J’avais utilisé l’application Hello Charly pour chercher une alternance. L’application m’a proposé de suivre la formation IBM SkillsBuild sur la cybersécurité gratuitement. Je me suis lancé par curiosité au début, sans forcément avoir un but, et ensuite la formation m’a appris des choses nouvelles, comme la protection des données personnelles. J’ai appris des choses sur des sujets que je ne connaissais pas. Je me sers du badge directement sur mon CV, cela peut faire une différence pour les candidatures d’emploi. J’ai l’intention de travailler dans ce secteur car il va embaucher dans les prochaines années. Je recommande IBM SkillsBuild à d’autres, car c’est facile à suivre pour progresser de façon autonome sans s’ennuyer. »