Handicap : Provence.ai déploie sa solution d’IA pour accélérer le traitement des dossiers et soulager le service public

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Face à l’explosion des volumes et aux délais de réponse, Provence.ai met en production sa nouvelle offre d’intelligence artificielle installée directement dans les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Cette initiative a pour objectif de rapprocher le temps de réponse des usagers de celui fixé par la réglementation et de soulager durablement les agents territoriaux.

Une situation critique en 2024

Au 31 décembre 2023, plus de 6 millions de personnes disposaient d’au moins un droit ouvert par une MDPH, soit près de 10% de la population française. Sur la même période, près de 1 800 000 nouvelles demandes d’ouverture ou de réexamen ont été déposées, soit une progression de + 9 % par rapport à 2022 . Malgré les efforts, le délai moyen de traitement des dossiers stagnait à 4,8 mois à l’automne 2024, alors que le gouvernement vise un objectif de deux mois.

Une solution pensée pour les bénéficiaires et les agents

La plateforme de Provence.ai automatise l’analyse des pièces justificatives (formulaires, certificats, pièces d’identité) et la vérification de conformité des dossiers, tout en détectant les cas de fraude potentielle. Développée pour être hébergée localement et fonctionner sans recourir au cloud, elle garantit une fiabilité à 99,7 % pour l’ensemble des processus de reconnaissance, classification et contrôle .

Des premiers résultats prometteurs

En phase pilote ou déployée dansplus de 15 départements, la solution a permis aux équipes MDPH de gagner plus de 30 % de productivité et de ramener les délais de plusieurs mois à quelques semaines, améliorant ainsi la qualité de service et la satisfaction des personnes handicapées .

Sécurité, confidentialité et souveraineté

Entièrement installée sur le parc informatique départemental, l’application de Provence.ai garantit que toutes les données personnelles et médicales restent sur site, sans transfert vers un cloud tiers. Cette approche renforce la conformité RGPD et affirme l’engagement de Provence.ai, entreprise française à mission, en faveur de la souveraineté numérique.

« Provence.ai est née de notre engagement personnel et de récits de vies marquées par l’attente et la complexité administrative », déclare Nicolas Woirhaye, associé de Provence.ai. « Au-delà de la performance, accélérer le traitement des dossiers de handicap est un impératif humain pour plus de 6 millions de citoyens et pour les milliers d’agents engagés au service du public ».