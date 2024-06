Haier Europe choisit Evolution Platform d’Orange Business

juin 2024 par Marc Jacob

Haier Europe, filiale de Haier Smart Home spécialsite mondial des gros appareils ménagers comprenant des marques telles que Candy, Hoover et Haier, a choisi les solutions réseau d’Orange Business pour s’affirmer en tant qu’entreprise flexible et pilotée par la donnée. Ce nouveau déploiement renforce le partenariat entre les deux entreprises, Haier ayant déjà opté pour les services de connectivité et d’IoT (Internet des Objets) d’Orange Business, pour stimuler sa capacité à innover, optimiser la consommation des ressources, et prolonger la durée de vie de ses produits.

Fier de ses innovations produits, Haier recherchait une plateforme axée sur le Cloud qui puisse l’aider à aligner la technologie avec ses objectifs commerciaux afin de maintenir son avantage concurrentiel et se positionner en tant que leader des solutions domestiques intelligentes. De plus, Haier était à la recherche d’une plateforme flexible, d’un réseau composable et adaptable offrant un service complet de bout en bout, avec à la fois une ouverture et une sécurité avancée. La solution modulaire, à la demande et totalement digitale proposée par Orange Business, contribue aux pratiques de conception, de production et de consommation de Haier. Par exemple, l’entreprise développe actuellement un modèle innovant de service appelé « pay-per-wash », directement piloté par les applications Haier.

Orange Business associe ses capacités de connectivité au Cloud mondial et de cybersécurité intégrées pour accompagner Haier à chaque étape de sa transformation. Cette technologie associe une expérience de « Network as a service », à un écosystème ouvert, permettant à Haier d’accéder aux solutions répondant exactement à ses besoins, et à des SLAs axés sur la performance.

Avec Evolution Platform, Orange Business s’est fixé une feuille de route associant ses trois piliers d’expertises que sont : le Cloud, la Connectivité et la Cybersécurité. Le déploiement chez Haier comprend la solution Flexible SD-Wan, avec un accompagnement par les consultants d’Orange Business pour la définition des options underlay/overlay les mieux adaptées à l’entreprise.

La sécurité est assurée par une solution de protection couvrant 5 000 utilisateurs, et par l’expertise d’Orange Cyberdefense. La connectivité au Cloud d’Orange garantit un accès sécurisé multi-cloud via le SD-WAN. Le tout est géré via un portail client ainsi qu’une solution de surveillance des performances du réseau, assurant le contrôle et la visibilité.

« Dans le cadre de notre transformation, nous recherchions une plateforme capable d’optimiser nos opérations et notre efficacité, conformément à notre stratégie « cloud-first ». Orange Business nous fournit une plateforme agile et composable, simplifiant la connectivité au cloud et l’automatisation, tout en étant suffisamment flexible pour répondre à notre modèle économique dynamique et à nos ambitions en matière de numérique. », explique Simone Pezzoli, Directeur des Technologies Numériques du Groupe, Haier Europe.