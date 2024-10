Guiddy, une offre de cybersécurité pour les TPE/PME d’Île-de-France, labellisée CCI Expert Cyber

octobre 2024 par Marc Jacob

Dans un contexte de cybercriminalité croissante, les petites et moyennes entreprises (TPE/PME) d’Île-de-France sont confrontées à des menaces sans précédent. 43 % des TPE/PME françaises sont aujourd’hui ciblées par des cyberattaques, et le nombre d’incidents a augmenté de 161 % en 2023. Le coût médian d’une cyberattaque atteint désormais 50 000 €, une somme critique pour des entreprises de petite taille, souvent démunies face à ces menaces (source). Pour accompagner ces structures et leur offrir une protection adaptée, Guiddy, récemment labellisée CCI Expert Cyber, propose une offre économique et sur mesure destinée aux TPE/PME d’Île-de-France.

Avec des solutions innovantes, notamment via l’intégration de l’intelligence artificielle, et un engagement marqué auprès des jeunes générations à travers des actions éducatives, Guiddy ambitionne de devenir un acteur incontournable pour la cybersécurité des petites entreprises de la région.

Les TPE/PME : une cible de choix pour les cybercriminels

Les petites entreprises sont une cible privilégiée pour les cyberattaques, en raison de leur niveau de protection souvent insuffisant. Chiffres édifiant, près de 60% des TPE/PME ne rouvrent pas leurs portes après une cyberattaque majeure (source). Les conséquences financières, humaines et réputationnelles peuvent être dévastatrices.

Face à cette situation alarmante, Guiddy a développé une offre spécifiquement dédiée aux TPE/PME d’Île-de-France.

Contrairement à de nombreuses solutions génériques qui ne prennent pas en compte les besoins spécifiques des petites structures, Guiddy mise sur une approche sur mesure, avec des outils et des services pensés pour des entreprises à taille humaine.

Label CCI Expert Cyber, un gage de confiance pour les entreprises

La Chambre de Commerce et d’Industrie Île-de-France (CCI IDF) a décerné à Guiddy le label Expert Cyber en juillet 2024. Ce label reconnaît l’expertise et l’engagement de l’entreprise dans l’accompagnement des petites et moyennes entreprises face aux défis cybernétiques.

Les entreprises labellisées doivent répondre à un ensemble de critères stricts, garantissant leur capacité à protéger des données sensibles et à anticiper les cybermenaces. En recevant cette distinction, Guiddy confirme sa position de partenaire de confiance pour les entreprises locales, désireuses de sécuriser leur infrastructure sans alourdir leurs charges.

Ce label est également un signal fort envoyé aux acteurs économiques régionaux, leur garantissant que les solutions proposées par Guiddy sont à la fois fiables et adaptées.

Une feuille de route technologique ambitieuse avec l’intelligence artificielle

Au-delà de la protection immédiate qu’elle offre aux entreprises, Guiddy se tourne résolument vers l’avenir avec une roadmap technologique ambitieuse, qui intégrera les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle (IA) dans ses processus.

L’une des priorités de Guiddy pour les deux prochaines années ? Intégrer l’IA générative dans ses outils de diagnostic et de support utilisateurs. L’objectif est d’offrir des services encore plus réactifs et personnalisés. L’IA permettra d’identifier plus rapidement les vulnérabilités, d’automatiser certaines tâches de surveillance, et d’améliorer la réactivité en cas d’incident.

La cybersécurité, un enjeu éducatif : le rôle crucial de la formation

Outre ses actions directes auprès des entreprises, Guiddy met également l’accent sur l’importance de la prévention et de la formation. Consciente que la cybersécurité est un enjeu de société, l’entreprise a noué des partenariats avec des établissements d’enseignement pour former les jeunes aux enjeux de la sécurité numérique.

En partenariat avec l’ESIEE-IT, école d’ingénieurs et d’experts située à Pontoise, Guiddy contribue à la formation Cyber des futurs professionnels de l’informatique aux outils de demain. L’entreprise propose également des actions de sensibilisation au Cyberharcèlement les collèges et lycées du Val-d’Oise. Ces initiatives visent à préparer les futurs employés à adopter les bons réflexes face aux cybermenaces.

Cette approche éducative est un levier crucial pour réduire les cyber-risques à long terme. Former les jeunes aux bonnes pratiques permettra de diminuer la vulnérabilité des entreprises à l’avenir, car ces futurs collaborateurs arriveront sur le marché du travail avec une véritable conscience des enjeux numériques.