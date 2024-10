GTT Communications Inc lance GTT Envision

octobre 2024 par Marc Jacob

GTT Communications Inc annonce le lancement de GTT Envision, une plateforme technologique pour connecter, orchestrer, virtualiser et automatiser les réseaux d’entreprise. Construite sur l’un des plus grands backbones mondiaux Tier 1, GTT Envision permet aux entreprises de relever leurs défis les plus complexes en matière de réseau et de sécurité en simplifiant l’orchestration et la gestion des solutions réseau, cloud et sécurité au niveau mondial.

La plateforme GTT Envision combine la technologie EnvisionCORE et EnvisionEDGE pour le déploiement virtuel de fonctions réseau orchestrées partout dans le monde. Le tout est géré, personnalisé et contrôlé via une expérience numérique unique avec EnvisionDX. Avec une interopérabilité robuste et une prise en charge étendue des API, GTT Envision offre la flexibilité ainsi que les capacités d’intégration et d’adaptibilité dont les entreprises ont besoin pour évoluer et simplifier leurs réseaux.

La plateforme GTT Envision comprend :

EnvisionCORE :

• Le backbone Internet mondial et la plateforme informatique distribuée de GTT avec 25 sites déployés sur six continents, permettant la virtualisation des services de bout en bout.

• Les récentes améliorations apportées par GTT à EnvisionCORE comprennent une capacité de mise en réseau définie par logiciel plus approfondie aux États-Unis, avec l’ouverture de trois nœuds de Virtualisation des fonctions réseau (NFV) supplémentaires à Seattle, Denver et Atlanta.

• GTT a également étendu sa couverture mondiale avec de nouveaux points de présence à Laredo, au Texas, et à Lisbonne, au Portugal, multipliant ainsi les options de connectivité client vers et depuis les marchés adjacents et les destinations intercontinentales.

EnvisionEDGE :

• GTT simplifie la mise en place du réseau, de la sécurité et de l’accès au cloud grâce à une suite d’appareils infogérés installés sur site client pour le déploiement de fonctions réseau SD, de sécurité virtualisée et de cloud computing, en parallèle avec la connectivité de ses 2 600 fournisseurs d’accès partenaires dans le monde.

• GTT permet aux clients d’utiliser le même appareil pour déployer des fonctions de réseau et de sécurité, y compris SD-WAN, le routage d’accès Internet dédié et le Firewall managé, fournissant ainsi une infrastructure physique et un plan de gestion cohérents.

• GTT offre plus d’agilité et d’adaptabilité en permettant aux clients d’ajouter et de modifier en permanence des fonctionnalités de réseau et de sécurité sans avoir à remplacer l’appareil sur site.

EnvisionDX :

• La passerelle numérique unique de GTT offre une expérience de réseau managé qui place les fonctions de réseau et de sécurité du client à portée de main, pour faciliter des fonctionnalités telles que l’optimisation des performances des applications et les politiques de réseau et de sécurité dans toute l’entreprise.

• Dans les mois à venir, GTT proposera un nouveau moteur d’IA qui fournira des données exploitables et des informations favorisant un contrôle, une visibilité et un engagement basés sur des règles plus solides.

• En outre, les clients pourront composer et déployer leurs solutions de connectivité, de réseau, de sécurité et de cloud à la demande via la passerelle numérique avec une intégration, un contrôle et une observabilité assurés.

GTT offre une suite complète de Services professionnels avec des consultants expérimentés et certifiés pour soutenir et conseiller les entreprises de la conception et la construction jusqu’à l’exécution de leurs services, complétant et accélérant les capacités des équipes informatiques internes.