GSE lance la construction d’un data center pour AQ Compute à Barcelone

juillet 2024 par Marc Jacob

Ce nouveau campus, s’étendra sur une surface totale de 43 000 m², comprendra cinq bâtiments accueillant des Data Centers, d’une puissance de 60 MW, permettant ainsi des configurations flexibles de salles de données, compartiments, boîtiers et halls privés.

Conçu selon des principes de durabilité, le centre privilégie l’efficacité avec la récupération et le recyclage de l’énergie consommée, qui sera à 100% renouvelable. Pour minimiser le PUE (Power Usage Effectiveness ou Efficacité de l’utilisation de l’énergie), il sera doté d’un refroidissement à ultra-haute densité ainsi que d’une capture de la chaleur via RDHX (échangeur de chaleur à porte à recirculation) et d’un refroidissement liquide direct.

Ce système augmente la température à laquelle le centre de données peut fonctionner, réduisant ainsi les coûts de refroidissement et la consommation d’eau, un système adapté aux racks haute densité, répondant aux exigences de l’intelligence artificielle (IA).

La conception est modulaire, évolutive et conforme aux principes Tier III1. Les bâtiments seront conçus en béton préfabriqué à une échelle plus grande que les bâtiments conventionnels. Chaque bâtiment sera indépendant et comportera deux étages d’une capacité de 400 racks et 15 MW. Le site disposera d’une liaison directe par fibre optique avec la station d’atterrissage du câble sous-marin de Barcelone.

Outre les espaces dédiés à l’hébergement des serveurs et de leurs outils supports, le campus accueillera également un centre de formation et d’innovation ainsi qu’un laboratoire de recherche.

GSE Espagne, accompagnée par la Business Unit Data Center créée en début d’année, jouera un rôle crucial dans ce projet, apportant sa longue expérience dans la gestion de projets et la construction d’infrastructures complexes. GSE travaillera en étroite collaboration avec CBRE, agissant en tant que gestionnaire de projet, et PQI (partenariat entre PGI Data Centers et PQC).

AQ Compute prévoit de démarrer l’exploitation de son nouveau campus d’ici la fin de l’année 2025.

Après le lancement des travaux du premier Data Center d’AQ Compute près d’Oslo en février 2024, la société étend davantage sa présence en Europe.

Henry DAUNERT, PDG d’AQ Compute, commente : « Avec ce nouveau projet à Barcelone, nous poursuivons la stratégie de croissance de notre entreprise. Nous constatons une demande croissante pour des applications informatiques à forte intensité énergétique et des capacités de serveurs correspondantes, qui nécessitent des solutions à la fois énergétiques et rentables, tout en se concentrant sur la durabilité. C’est exactement là que nos centres de données entrent en jeu. »

L’objectif d’AQ Compute dans ses projets est de répondre aux besoins des hyperscalers et des grandes organisations qui nécessitent une capacité de calcul étendue et des niveaux élevés de durabilité.

Motivée par la croissance anticipée des prochaines années sur ce secteur, l’entreprise a ainsi fait le choix de s’implanter en Espagne et notamment à Barcelone. En effet, alors que l’on s’attend à une croissance d’environ 20 % et 30 % par an pour les marchés FLAP (Francfort, Londres, Amsterdam et Paris), Barcelone s’attend à une croissance de 500 % et Madrid de 540 %.

Après le lancement de sa nouvelle Business Unit spécialisée dans la construction de Data Centers, composée d’une équipe technique et commerciale solide, GSE confirme ainsi son ancrage sur ce marché et sa capacité à répondre à l’ensemble des exigences techniques et commerciales de ses clients. Cette équipe spécialisée en génie civil, électrique, refroidissement et QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement) garantit une gestion rigoureuse des risques et le respect strict des procédures. GSE peut assurer le développement, l’ingénierie et la construction de sites.

1 La classification TIER 3 est accordée aux Data Centers qui possèdent plusieurs circuits d’alimentation électrique et de systèmes de refroidissement. Sa disponibilité est de 99,982 % et son interruption est de 1.6 heures par an.