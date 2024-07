Grégory Quéré rejoint le groupe inherent en tant que Chief Information Officer

juillet 2024 par Marc Jacob

Le groupe inherent accueille Grégory Quéré en tant que Chief Information Officer et membre du Comité Exécutif. Fort de 30 années d’expérience chez Unilog Management, SFR et Altice France, Grégory Quéré se voit confier la stratégie numérique du groupe, avec pour ambition de fournir une expérience digitale exceptionnelle aux collaborateurs et aux clients d’inherent.