Google.org investit 15 millions d’euros dans la formation à la cybersécurité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Les cyberattaques ont augmenté globalement de 44 % en 2024, et près de la moitié des PME européennes ont subi une cyberattaque au cours des deux dernières années. En parallèle, l’Europe accuse un déficit de 883 000 experts en cybersécurité. Dans un contexte où l’intelligence artificielle et l’informatique quantique redessinent les contours de la sécurité numérique, la nécessité d’une main-d’œuvre qualifiée, diversifiée et maîtrisant les technologies de pointe s’impose comme un enjeu stratégique.

Fort de ce constat, Google.org a initié à l’automne 2023 son programme Cybersecurity Seminar, mobilisant une enveloppe de 15 millions d’euros destinée à démocratiser l’accès aux formations en cybersécurité.

Google.org annonce aujourd’hui la désignation d’une vingtaine d’établissements universitaires bénéficiaires. Cette sélection, initialement centrée sur l’Europe, s’élargit désormais au Moyen-Orient et à l’Afrique, concrétisant ainsi l’ambition internationale du programme.

Virtual Routes, organisation à but non lucratif experte en technologies émergentes et politiques publiques, apportera son expertise aux établissements sélectionnés pour façonner des programmes pédagogiques adaptés aux enjeux de cybersécurité locaux. Cette collaboration permettra à des milliers d’étudiants de bénéficier d’une formation pratique en matière de cybersécurité, articulée autour de stages, de sessions de mentorat dispensées par des experts du secteur, et de hackathons.

Dans le cadre de ce programme, les participants pourront ainsi contribuer à la protection de plus de 3 500 organisations locales, englobant entreprises, associations et diverses structures. Les établissements partenaires bénéficieront également de clés de sécurité Titan et de modules de formation spécialisés, mis à disposition grâce à la collaboration établie avec Possible Digital, acteur européen de premier plan dans le secteur GovTech.

S’inscrivant dans la lignée du Cybersecurity Clinics Fund américain, cette initiative conjugue deux objectifs fondamentaux : renforcer la résilience numérique et les compétences en matière de cybersécurité des communautés locales tout en formant une nouvelle génération d’experts en cybersécurité grâce à une expérience professionnelle enrichissante.

Voici les universités visées par ce programme :

Adam Mickiewicz University, Poznań

Aristotle University of Thessaloniki

Drohobych Ivan Franko Pedagogical University

ESIEA, École supérieure d’informatique, électronique, automatique

Institut polytechnique de Grenoble

Khalifa University

Masaryk University

Nelson Mandela University

Riga Technical University

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Technical University of Cluj-Napoca

Technical University of Munich

Transilvania University of Brasov

University Campus Bio-Medico of Rome

Università degli Studi di Milano

University of Johannesburg, Johannesburg Business School

University of Luxembourg

University of Malaga

Vilnius Gediminas Technical University

Warsaw University of Technology