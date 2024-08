Google Cloud annonce de nouvelles offres cyber lors du Security Summit

août 2024 par Marc Jacob

Les principales annonces sont les suivantes :

Mandiant Custom Threat Hunt : Un nouveau service de "chasse aux menaces" (hunt) en temps réel pour compléter les services de détection et de réponse managés (ou compléter les programmes de hunting internes) et aider les organisations à découvrir les activités passées et présentes des acteurs de la menace dans leur environnement, tout en améliorant leur capacité à détecter les menaces futures.

Nouvelles fonctionnalités du Security Command Center (SCC) : De nouvelles fonctionnalités, notamment la mise en évidence de combinaisons toxiques qui créent des vulnérabilités et permettent d’accéder à des ressources importantes/stratégiques, ainsi que des fonctionnalités avancées de gestion des droits à l’infrastructure cloud multicloud (CIEM) pour aider les clients à gérer les identités cloud et à maintenir un modèle d’accès avec le moins de privilèges possible.

Mises à jour de Chrome Enterprise Premium : Nouvelles fonctionnalités de Chrome Enterprise Premium permettant aux utilisateurs d’obtenir des protections plus rapides et plus faciles grâce à la tarification à l’utilisation, de protéger les données grâce au filigrane, d’avoir une meilleure visibilité de l’activité de navigation grâce au filtrage des URL pour l’historique du navigateur, et bien plus encore.

Google Cloud a également annoncé de nouveaux contrôles et de nouvelles fonctionnalités pour continuer à affiner les postures de sécurité, protéger les données sensibles et assurer la conformité dans chaque environnement Google Cloud. Sunil Potti, directeur général et vice-président de la sécurité du cloud chez Google Cloud, a publié un article de blog détaillant l’ensemble des annonces ici.