GMO GlobalSign stellt Kubernetes cert-manager Issuer

Februar 2024 von Marc Jacob

GMO GlobalSign, Inc, eine globale Zertifizierungsstelle (CA) und führender Anbieter von digitalen Signier-, Identitäts- und Sicherheitslösungen für das IoT, gab heute die Verfügbarkeit des „Issuer for Kubernetes cert-manager“ bekannt. Durch eine Integration von GMO GlobalSigns Zertifikatsmanagement-Plattform Atlas ermöglicht es der neue Issuer den Nutzern von cert-Manager, schnell vertrauenswürdige TLS (X.509)-Zertifikate zu erhalten und so die Sicherheit von Kubernetes-Workflows zu verbessern. Das beliebte Open-Source-Tool für Unternehmen, das täglich 5 Millionen Mal heruntergeladen wird, vereinfacht den Prozess der Zertifikatsausstellung und -verwaltung in Kubernetes.