GMO GlobalSign remporte le très convoité Top InfoSec Innovator Awards pour 2024

octobre 2024 par Marc Jacob

GMO GlobalSign, Inc., a été désignée lauréate du prix suivant par Cyber Defense Magazine (CDM), le principal magazine de sécurité de l’information électronique du secteur : Leader du marché PKI-as-a-Service.

GlobalSign incarne trois caractéristiques majeures recherchées par les juges et susceptibles de faire de nous des gagnants : comprendre dès aujourd’hui les menaces de demain, fournir une solution rentable et innover de manière inattendue afin d’atténuer les cyber-risques et de permettre aux entreprises de sécuriser leur identité numérique », a déclaré Gary S. Miliefsky, éditeur du Cyber Defense Magazine.