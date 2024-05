GMO GlobalSign präsentiert den Certificate Automation Manager

Mai 2024 von Marc Jacob

GMO GlobalSign, Inc., eine globale Zertifizierungsstelle (CA) und führender Anbieter von digitalen Signier-, Identitäts- und Sicherheitslösungen für das IoT, gab heute die Umbenennung des Zertifikatsautomatisierungsprodukts des Unternehmens, das „Automated Enrollment Gateway“ (AEG), in „Certificate Automation Manager“ bekannt. Die umbenannte Lösung spiegelt die umfangreichen Erweiterungen der Funktionen wider, die im Laufe der Jahre eingeführt wurden, um den Veränderungen in der Branche für digitale Zertifikate und dem breiteren Cybersicherheitsmarkt gerecht zu werden. Der Certificate Automation Manager von GMO GlobalSign ist eine hochentwickelte Lösung zur Zertifikatsverwaltung und deren Automatisierung, die entwickelt wurde, um mit den veränderlichen Kundenanforderungen in den Bereichen Sicherheit und digitale Identität Schritt zu halten.