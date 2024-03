GMO GlobalSign, Inc. lacne la dernière version de son connecteur PKIaaS pour ServiceNow

mars 2024 par Marc Jacob

GMO GlobalSign, Inc. annonce la disponibilité de la dernière version de son connecteur PKIaaS pour ServiceNow. Les mises à jour du connecteur PKIaaS de GMO GlobalSign permettent aux clients de ServiceNow de mieux gérer leurs certificats numériques, avec des actions plus opportunes sur l’émission et l’expiration, des rapports détaillés, ainsi qu’un statut en temps réel des indicateurs clés. Grâce à la connexion de ServiceNow à la plateforme de gestion des certificats de GMO GlobalSign, Atlas, les entreprises peuvent facilement gérer leurs demandes de certificats numériques au sein de leur instance ServiceNow existante.

Avec les mises à jour du connecteur PKIaaS de GMO GlobalSign, les utilisateurs de ServiceNow disposent de capacités étendues de gestion du cycle de vie des certificats pour le renouvellement manuel et automatisé des certificats, la récupération et la mise à jour des certificats, le filtrage par expiration, l’envoi de certificats par courrier électronique et la prise en charge des notifications d’expiration par courrier électronique. En outre, les fonctionnalités étendues de la nouvelle mise à jour permettent une meilleure comparaison des versions avec des actions telles que les mises à jour quotidiennes des politiques de validation et plusieurs types de rapports sur les tableaux de bord, les certificats émis et révoqués, les certificats arrivant à expiration et l’utilisation des services. Ces nouvelles fonctionnalités du connecteur PKIaaS sont idéales pour les clients de ServiceNow qui ont besoin d’un meilleur moyen de gérer l’automatisation des certificats, en particulier avec la diminution rapide des cycles de vie des certificats.

Les avantages du connecteur PKIaaS de GMO GlobalSign sont les suivants :

– Entièrement personnalisable, il offre aux équipes informatiques la flexibilité de s’adapter aux flux de travail et aux processus d’approbation organisationnels existants ;

– Des capacités de gestion du cycle de vie des certificats considérablement étendues, y compris le renouvellement automatique et manuel ;

– Amélioration des rapports sur l’expiration et le renouvellement des certificats ;

– Obtenez des informations grâce à un tableau de bord intuitif et complet qui comprend des rapports sur les certificats et des filtres interactifs pour une gestion simplifiée des certificats ;

– Envoi sans effort de certificats par courrier électronique et accès direct et pratique aux certificats téléchargeables et aux chaînes de confiance ;

– Permet aux équipes informatiques de gérer et d’authentifier un large éventail d’identités, y compris les serveurs et les utilisateurs ;

– Des flux de travail uniques qui améliorent la visibilité dans l’ensemble de l’entreprise ; et

– Réduit les risques et les coûts associés à la gestion manuelle des certificats.