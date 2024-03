GMO GlobalSign, Inc. gab die Verfügbarkeit der neuesten Version seines PKIaaS Connector für ServiceNow bekannt

März 2024 von Marc Jacob

GMO GlobalSign, Inc. gab die Verfügbarkeit der neuesten Version seines PKIaaS Connector für ServiceNow bekannt. Die Aktualisierungen des GMO GlobalSign PKIaaS Connectors ermöglichen den ServiceNow Nutzern eine bessere Verwaltung ihrer digitalen Zertifikate, da sie schnellere Aktionen für Ausstellung und Ablauf, detaillierte Berichte sowie einen Echtzeitstatus der Schlüsselmetriken umfassen. Durch die Verbindung von ServiceNow mit GMO GlobalSigns Zertifikatsmanagement-Plattform Atlas können Unternehmen ihre digitalen Zertifikatsanforderungen einfach innerhalb ihrer vorhandenen ServiceNow-Instanz verwalten.

Die Upgrades in GMO GlobalSigns PKIaaS Connector geben den ServiceNow-Nutzern jetzt erweiterte Möglichkeiten für das Lebenszyklusmanagement von Zertifikaten, wie das manuelle und automatisierte Erneuern, Abrufen und Aktualisieren von Zertifikaten, Filtern nach Ablaufdatum, Versenden von Zertifikaten per E-Mail und Unterstützung von Ablaufbenachrichtigungen per E-Mail. Zudem ermöglichen die erweiterten neuen Funktionen einen besseren Versionsvergleich, beispielsweise durch tägliche Aktualisierungen der Validierungsrichtlinien und verschiedene Berichtstypen zu Dashboards, ausgestellten, widerrufenen und ablaufenden Zertifikaten sowie der Dienstnutzung. Diese neuen Funktionen des PKIaaS Connectors sind ideal für ServiceNow-Kunden, die ihre Zertifikatsautomatisierung besser verwalten wollen, insbesondere angesichts der schnell abnehmenden Lebenszyklen von Zertifikaten.

Einige der Vorteile von GMO GlobalSigns PKIaaS Connector:

– Vollständige Anpassbarkeit, so dass IT-Teams sich flexibel in bestehende Arbeitsabläufe und Genehmigungsprozesse einfügen können;

– Deutlich erweiterte Möglichkeiten für das Lebenszyklusmanagement von Zertifikaten, wie das manuelle und automatisierte Erneuern;

– Verbesserte Berichtsfunktionen über den Ablauf und die Erneuerung von Zertifikaten;

– Einblicke durch ein benutzerfreundliches/umfassendes Dashboard mit Zertifikatsberichten und interaktiven Filtern für eine rationalisierte Zertifikatsverwaltung;

– Müheloses Versenden von Zertifikaten per E-Mail sowie direkter und bequemer Zugriff auf herunterladbare Zertifikate und Vertrauensketten;

– IT-Teams können eine breite Palette von Identitäten, einschließlich Servern und Nutzern, verwalten und authentifizieren;

– Einheitliche Arbeitsabläufe zur Verbesserung der Transparenz im gesamten Unternehmen; und

– Reduzierung der mit der manuellen Zertifikatsverwaltung verbundenen Risiken und Kosten.