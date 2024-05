GMO GlobalSign dévoile son gestionnaire d’automatisation des certificats

mai 2024 par Marc Jacob

GMO GlobalSign, Inc annonce le changement de nom de son produit d’automatisation des certificats, Automated Enrollment Gateway (AEG), qui devient Certificate Automation Manager (CAM). La solution renommée reflète les capacités considérablement accrues introduites au fil des ans pour répondre aux changements qui se produisent dans l’industrie des certificats numériques et sur le marché plus large de la cybersécurité. Certificate Automation Manager (CAM) de GMO GlobalSign est une solution sophistiquée de gestion et d’automatisation des certificats, conçue pour accompagner les clients dans l’évolution de leurs besoins en matière de sécurité et d’identité numérique.

Depuis sa création en 2013, AEG, désormais connu sous le nom de Certificate Automation Manager (CAM), a aidé les clients de GMO GlobalSign à prendre le contrôle de la gestion de leur infrastructure à clé publique (PKI), leur permettant d’améliorer leur propre efficacité et leur sécurité. Au cours des dernières années, la solution s’est développée, passant d’une simple gestion de l’inscription à une solution beaucoup plus puissante, offrant aux utilisateurs une suite complète d’outils de gestion et d’automatisation des certificats, sans équivalent sur le marché de la PKI. Le dévoilement du gestionnaire d’automatisation des certificats intervient à un moment où de nombreuses entreprises ne sont pas préparées à l’automatisation des certificats. L’enquête menée par GMO GlobalSign l’année dernière a révélé que l’automatisation présentait des défis techniques, de compatibilité, de sécurité et d’expertise significatifs pour une grande partie des organisations.

Le changement de marque de cette solution souligne l’engagement de GMO GlobalSign à fournir l’outil de gestion automatisée des certificats le plus robuste de l’industrie PKI. Le nouveau Gestionnaire d’automatisation des certificats offre des fonctionnalités telles que :

• Authentification du client pour connecter des services et des applications sans mot de passe ;

• La réduction de l’administration informatique en activant automatiquement le courrier électronique sécurisé sans intervention de l’utilisateur ou du service informatique, ce qui élimine les risques liés aux courriers électroniques non sécurisés par des certificats S/MIME ;

• La possibilité de mettre en œuvre des signatures numériques de manière transparente dans tous les domaines et toutes les entreprises d’une organisation ;

• Une protection efficace des points d’extrémité du réseau grâce à de multiples options d’inscription ; et

• Le provisionnement instantané des certificats SSL et TLS requis pour vos serveurs web afin de s’assurer qu’ils sont protégés et valides.

Outre le changement de marque, la dernière mise en œuvre de Certificate Automation Manager de GMO GlobalSign offre un large éventail de nouvelles capacités telles que :

• La possibilité pour les utilisateurs d’améliorer de manière significative l’efficacité des ressources et des coûts pour la gestion des politiques et le soutien d’une infrastructure d’autorité de certification.

• Permet de compléter rapidement et efficacement les demandes de certificats à l’échelle mondiale dans plusieurs domaines.

• Garantit que les certificats sont correctement configurés et alignés sur le(s) point(s) de terminaison approprié(s)

• Offre la possibilité de programmer des rapports et des journaux à des fins d’audit et d’examen, conformément aux meilleures pratiques.

• En outre, le gestionnaire d’automatisation des certificats a été créé pour fonctionner en conjonction avec Azure Entra ID afin d’assurer un déploiement rapide, efficace et sécurisé des besoins en certificats globaux d’une entreprise.