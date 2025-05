Giovanni Santamaria nommé au conseil d’administration de MOBOTIX AG

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

• Maik Brockmann, associé gérant du groupe CERTINA

• Tobias Meier, gestionnaire de fonds d’investissement du groupe CERTINA

• Tobias Eiblmeier, responsable des fusions et acquisitions du groupe CERTINA

Tobias Eiblmeier a été élu président du conseil de surveillance.

Le nouveau conseil de surveillance de MOBOTIX AG a nommé Giovanni Santamaria, associé gérant du groupe CERTINA à Munich, comme membre supplémentaire du conseil d’administration de MOBOTIX AG avec effet immédiat.

Giovanni Santamaria est Managing Partner au sein du groupe CERTINA, où il est responsable de la division IT et de tous les investissements en Italie. Après avoir occupé divers postes de direction chez PwC, GE Capital et Autoscout24, où il a été directeur financier, M. Santamaria fait partie de l’équipe de direction du groupe CERTINA depuis 2004. Au cours de sa carrière, il a été responsable de nombreuses transactions d’entreprise en Italie, en Allemagne, en Norvège, en Suède, en Suisse et aux États-Unis.