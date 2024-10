Gigamon - Mois de la Cybersécurité : l’observabilité avancée comme rempart préventif !

octobre 2024 par Gigamon

Pourquoi ?

Les résultats récents de notre Enquête 2024 sur la Sécurité du Cloud Hybride révèlent des enseignements très préoccupants :

• 83 % des organisations s’accordent à dire que la visibilité sur toutes les données en mouvement est essentielle pour la sécurité du cloud.

• 73 % priorisent la visibilité latérale, Est-Ouest, par rapport à celle de Nord-Sud.

• 60 % manquent de visibilité sur ce trafic latéral crucial, les rendant vulnérables aux menaces émergentes.

• 87 % estiment que gagner en visibilité sur le trafic chiffré est essentiel pour une sécurité robuste du cloud, mais 62 % admettent que ce trafic est souvent négligé par les équipes de sécurité.

« Les outils de sécurité traditionnels se concentrent sur le trafic Nord-Sud, négligeant le fait que 95 % du trafic web est chiffré », rappelle Chaïm Mazal, CSO de Gigamon. « Cette négligence crée des angles morts dangereux, surtout alors que des menaces telles que les ransomwares, les attaques internes et l’exfiltration de données continuent d’augmenter. Dans ce contexte, la solution à prioriser pour les entreprises reste celle de l’observabilité avancée. En adoptant cette approche, elles peuvent transformer leur stratégie de sécurité ».

L’observabilité avancée permet en effet :

• L’élimination des angles morts en matière de sécurité : Le trafic pertinent est efficacement transmis aux outils de sécurité et aux tableaux de bord d’observabilité.

• L’alignement des équipes IT : cela facilite la collaboration entre les équipes NetOps, InfoSec, CloudOps et Conformité pour une vue unifiée des données réseau.

• Des économies de coûts : cela induit une amélioration du rapport signal-bruit de l’ingestion du trafic réseau, ce qui pourrait entraîner des réductions de coûts allant jusqu’à 50-60 % sur les outils et la bande passante.