Gigamon et Vectra AI annoncent un nouveau partenariat OEM

février 2024 par Marc Jacob

Vectra AI Inc et Gigamon ont annoncé un nouveau partenariat OEM pour fournir une détection et une réponse intelligentes étendues (XDR) dans les environnements cloud hybrides. Vectra AI combine la puissance de son intelligence basée sur l’IA avec les capacités d’observation avancée de la suite Gigamon GigaVUE Cloud, afin de détecter et répondre efficacement à des menaces jusqu’alors invisibles, via les données récupérées du cloud. Selon les termes de l’accord OEM, Vectra AI vendra et soutiendra la solution combinée, au niveau mondial.

Aujourd’hui, les équipes DevOps, NetOps et SecOps doivent s’assurer que les charges de travail hybrides et multicloud sont déployées en toute sécurité et surveillées en permanence afin d’identifier et de remédier efficacement aux menaces de sécurité et aux anomalies de performance. Les analystes de sécurité sont inondés par une succession ininterrompue d’alertes et de logs sur les attaques potentielles du réseau, ce qui rend presque impossible l’identification et la réponse aux menaces les plus sérieuses avant qu’elles ne se propagent. Parallèlement, l’ampleur des données réseau à la disposition des services informatiques des entreprises continue d’exploser. Cette combinaison entraîne un besoin accru d’observabilité de l’infrastructure cloud hybride en fournissant des renseignements récupérés du réseau et des informations sur les attaques couvrant l’infrastructure sur site et l’infrastructure cloud.

Cette nouvelle intégration s’appuie sur un partenariat de longue date entre Vectra AI et Gigamon et souligne l’engagement continu des deux sociétés à travailler ensemble, pour combler le fossé qui existe entre les défenses périmétriques et l’analyse post-fraude, grâce à la visibilité.

La plateforme Vectra AI s’appuie sur l’intégration de Gigamon GigaVUE Cloud Suite pour offrir une meilleure compréhension du contexte des attaques hybrides, via une visibilité latérale (est-ouest) laquelle apporte directement dans la plateforme les informations pertinentes issues du cloud de Gigamon. Il en résulte une réduction du temps de détection, une réduction de l’exposition au risque et une optimisation des flux de travail de l’équipe de sécurité, le tout formant une solution facile à déployer.

Parmi les plus-values de la plateforme d’IA de Vectra pour les entreprises, on trouve :

• Un accès au signal d’attaque intégré dans les environnements réseau et IaaS (Infrastructure as a Service), notamment AWS, Azure et Google Cloud Platform (GCP), permis par l’intelligence du signal d’attaque pilotée par l’IA de Vectra AI Security.

• La consolidation de diverses sources de données gérées en un seul endroit, visant à optimiser les activités d’investigation et de réponse, réduire la charge de travail manuelle de l’équipe de sécurité et renforcer les capteurs de trafic ainsi que les logiciels du réseau et du cloud.

• La simplification du transfert de trafic natif du cloud et de sa prise en charge, depuis l’observabilité avancée pour les flux de données directement vers la plateforme Vectra AI.

• Une réduction des coûts après élimination du besoin en outils natifs du cloud.

La plateforme Vectra AI s’appuie sur l’intégration de Gigamon GigaVUE Cloud Suite et est disponible dès maintenant auprès de Vectra AI, des partenaires revendeurs de Vectra AI et des places de marché AWS, Microsoft Azure et Google Cloud.

Pour plus d’informations, visitez : https://www.vectra.ai/products/platform.