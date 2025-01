Gigamon dévoile sa solution « Power of 3 » en partenariat avec Cribl et Blackwood

janvier 2025 par Marc Jacob

Gigamon annonce la disponibilité d’une nouvelle offre Power of 3 avec ses partenaires Cribl et Blackwood. Lancé en juin, le programme « Power of 3 Cloud » de Gigamon réunit de manière unique un distributeur, un partenaire technologique et Gigamon.

L’objectif ? Permettre aux clients communs d’accéder à des intégrations et à un support technologiques pour gérer plus efficacement leurs infrastructures de cloud hybride.

Cette nouvelle offre de Power of 3 permet aux clients d’obtenir une observabilité avancée de l’ensemble de leurs infrastructures et d’identifier efficacement les menaces et les obstacles en matière de performance. L’intégration de Cribl Stream avec la solution d’observabilité avancée de Gigamon, commercialisé et géré par Blackwood, aide les organisations à éliminer les angles morts en acheminant les bonnes données vers leurs outils de cloud, de sécurité et d’observabilité.

Selon le rapport Gigamon 2024 Hybrid Cloud Security, 65 % des RSSI estiment que les outils de sécurité existants ne sont pas aussi efficaces qu’ils pourraient l’être en termes de détection de brèches en raison d’une visibilité limitée. En conséquence, 1/3 des organisations ont déclaré qu’elles n’étaient pas en mesure de détecter une violation avec leurs outils existants.

Gigamon, Cribl et Blackwood : Optimiser la visibilité de l’infrastructure de cloud hybride

Cette nouvelle offre intègre dans Cribl Stream des données intelligentes provenant du réseau, y compris des métadonnées d’application, issues de Gigamon GigaVUE Cloud Suite. Cela réduit ainsi la complexité de la cartographie des flux de données entre le réseau et les outils individuels. Les entreprises peuvent ainsi se concentrer sur une sécurisation et une gestion plus efficaces de l’infrastructure de cloud hybride, en éliminant les angles morts, en optimisant le trafic et en réduisant le coût et la complexité des outils.

Blackwood, société de services informatiques et partenaire de Gigamon depuis près de 20 ans, commercialisera, déploiera et assurera la maintenance de la nouvelle combinaison Power of 3, en s’appuyant sur son réseau mondial d’experts en informatique et en sécurité.

La nouvelle solution « Power of 3 » offre aux clients :

Routage et enrichissement des données : Cribl Stream peut acheminer les données collectées par la solution d’observabilité avancée de Gigamon vers des plateformes de sécurité, de logging et d’analyse. Cela permet aux équipes de sécurité et IT d’accélérer la détection des menaces et la réponse aux incidents et de se remettre plus rapidement après les incidents.

Surveillance simplifiée à l’aide de métadonnées : Cribl prend les métadonnées extraites par Gigamon, reformate les données pour correspondre à la façon dont chaque outil ingère les données et fournit la donnée à l’outil concerné.

Réduction de la surface des menaces : Les équipes chargées de la sécurité et de l’informatique peuvent rechercher des données (statiques ou en mouvement) pour chasser les menaces plus efficacement et mettre en corrélation les données pertinentes afin de réduire la surface des menaces et les risques.