Gigamon dévoile GigaVUE 6.8

novembre 2024 par Marc Jacob

Avec l’adoption croissante du cloud hybride (notamment par les grandes structures en 2024), et l’augmentation constante du trafic chiffré, la cybersécurité est confrontée à des défis inédits. Les acteurs malveillants exploitent ces changements tout en tirant parti des avancées en matière d’intelligence artificielle pour mener des attaques plus sophistiquées. Gigamon présente deux nouvelles fonctionnalités pour optimiser la visibilité réseau et la sécurité de ses clients.

Selective Precryption™ : Visibilité intelligente du trafic chiffré

La version GigaVUE 6.8 introduit la fonctionnalité Selective Precryption™ qui permet aux utilisateurs d’optimiser l’inspection du trafic en choisissant de manière précise les workloads nécessitant une analyse approfondie. Cette nouvelle fonctionnalité permet de se concentrer sur les zones « à risque » tout en excluant les workloads ultra-sensibles, offrant ainsi deux avantages principaux :

Protection des données critiques : En excluant certains workloads, les entreprises, en particulier dans des secteurs sensibles (comme le secteur bancaire ou celui de la santé), peuvent renforcer la conformité et la sécurité tout en améliorant la détection des cybermenaces.

Amélioration des performances : En limitant l’inspection workloads, les organisations réduisent les frais associés pour des gains de performance notables.

GEM for Cloud Workloads : Des métadonnées enrichies pour une observabilité renforcée

GigaVUE 6.8 inclut également GEM (GigaVUE Enriched Metadata) for Cloud Workloads, qui fournit des informations contextuelles précieuses sur l’infrastructure cloud. Grâce à cette GEM, les utilisateurs peuvent accélérer la détection des problèmes et optimiser les performances réseau en ayant accès à des détails cruciaux. Cela permet de :

Réduire les délais de détection et de résolution : grâce à des informations enrichies, les équipes peuvent localiser et résoudre les problèmes plus rapidement.

Renforcer la conformité et la sécurité : GEM for Cloud Workloads permet d’identifier facilement les violations de politique, améliorant ainsi la posture de sécurité globale.

En combinant la puissance des métadonnées enrichies et une visibilité accrue du trafic chiffré, Gigamon continue de repousser les limites de l’observabilité. Avec ces nouvelles fonctionnalités, GigaVUE 6.8 aide les équipes CloudOps, DevOps et SecOps à détecter et résoudre les incidents de manière plus efficace et plus rapide.