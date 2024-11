Getronics fait évoluer son SOC

novembre 2024 par Marc Jacob

Getronics a fait évoluer son centre opérationnel de sécurité mondial, basé à Barcelone. Grâce aux nouvelles installations, à une équipe renforcée de 30 experts et à des alliances stratégiques consolidées avec un écosystème de partenaires mature, l’entreprise fournit désormais aux entreprises du monde entier une approche à 360° de la cybersécurité et de la conformité ainsi qu’une assistance 24/7.

Basé à Barcelone, le centre de sécurité des opérations de Getronics offre désormais un service global et une équipe d’intervention disponible en continu en cas d’urgence informatique (CERT). Sa principale mission est de surveiller les opérations de cybersécurité et de répondre aux objectifs de conformité des entreprises via une large gamme de services, en mettant l’accent sur la gestion du cycle de vie des menaces, la détection et la réponse.

Inscrit dans la stratégie de cybersécurité, de nouvelles méthodes de travail, d’innovation et de proximité clients de Getronics, ce SOC dispose désormais d’une équipe de près de 30 experts en sécurité entièrement dédiés à la surveillance, à l’évaluation et à la réponse proactive à tout type d’attaque. Ces services complètent l’offre de l’entreprise pour aider à concevoir, construire et gérer l’infrastructure de sécurité des entreprises, en réduisant leur exposition aux risques et en protégeant leurs activités.

Le SOC propose ainsi :

• Une surveillance globale basée sur un SIEM qui collecte et analyse les évènements du SI et offre des réponses automatisées pour améliorer le dispositif de sécurité et les exigences de conformité ;

• Une solution de détection et réponse des endpoints (EDR) pour une protection efficace contre les ransomwares et autres menaces modernes ;

• Une solution de détection et réponse du réseau (NDR) pour une visibilité des mouvements latéraux, des vols de données et des menaces passant par le réseau ;

• Des services de veille et d’investigation sur les cybermenaces, notamment sur le darknet, les marques, la supply chain, ... ;

• Une solution de gestion des vulnérabilités avec une hiérarchisation des mesures correctives basée sur les risques pour un meilleur ROI ;

• Une assurance firewall pour fournir une vision unique de toutes les technologies pour la gestion de l’accès et de la conformité de la configuration.

L’ensemble des services sont conformes aux normes les plus récentes : NIST (National Institute of Standards and Technology) et ITIL (Information Technology Infrastructure Library), et totalement intégrés au SIEM (Security Information and Event Management) de Getronics pour les workflows de détection des menaces.

Les informations sur les menaces de cybersécurité de Getronics sont utilisées pour informer et guider de nombreux services et assurer un rapprochement efficace des incidents de sécurité avec les indicateurs de compromission connus (IOC) et le comportement des attaquants.