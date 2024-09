Genetec lance Operations Center

septembre 2024 par Marc Jacob

Genetec Inc. annonce le lancement d’Operations Center, une solution de gestion du travail basée sur le cloud et conçue spécifiquement pour les opérations de sécurité physique. Disponible au sein de Security Center SaaS ou en tant que produit autonome, cette nouvelle solution est spécialement conçue pour les professionnels des opérations de sécurité et révolutionnera la façon dont les équipes de sécurité physique collaborent, communiquent et gèrent leurs tâches.

GenetecMC Operations Center répond aux défis opérationnels auxquels sont confrontées les équipes des opérations de sécurité, qui s’appuient souvent sur les feuilles de calcul ou des outils de gestion du travail déconnectés, conçus pour l’informatique ou d’autres départements. Ces systèmes fragmentés peuvent entraver l’efficacité et nuire à la collaboration. Operations Center résout ce problème en intégrant la répartition des interventions de sécurité, la gestion des tickets de travail et le suivi des activités dans une plateforme unique. Cette approche unifiée permet aux utilisateurs de gérer les tâches plus efficacement, de toujours avoir une visibilité en temps réel sur leurs opérations et de collaborer de manière transparente entre les équipes.

Chris Autry, directeur général de la Brigham Young University, une grande université américaine comptant plus de 30 000 étudiants et une infrastructure de sécurité complexe, a adopté la solution : « Avant l’arrivée d’Operations Center, chacune de nos divisions de sécurité gérait les informations séparément, ce qui rendait la collaboration difficile. Aujourd’hui, avec neuf départements et plus de 200 employés utilisant Operations Center, nous avons considérablement amélioré la communication, favorisé une meilleure collaboration et facilité le partage de connaissances précieuses au sein de toute notre équipe de sécurité. »

Une offre pour le secteur de la sécurité physique

Operations Center est plus qu’un simple outil de gestion des tâches : c’est une solution complète conçue pour mieux gérer les ressources et les actifs. Elle a été développée dans le but d’améliorer chaque aspect des opérations de sécurité grâce à une interface web et mobile intuitive qui connecte les équipes à l’échelle mondiale. Les tâches et les projets sont gérés sur des tableaux personnalisables qui représentent visuellement les étapes du flux de travail, offrant une vue d’ensemble claire de l’avancement et améliorant la connaissance de la situation pour une collaboration en temps réel. Cela garantit que la bonne personne, équipée des bons outils, est affectée à la bonne tâche, améliorant ainsi l’efficacité et la qualité du travail.

En fournissant une liste de contrôle détaillée pour chaque tâche, Operations Center aide à guider les agents de sécurité sur le terrain vers leurs prochaines tâches, qu’il s’agisse d’envoyer des patrouilles ou de répondre à des incidents, tout en informant automatiquement leurs superviseurs de leur progression, de leur statut et de leur localisation.

Les superviseurs peuvent auditer et générer des rapports sur des incidents individuels, des équipes entières ou des performances d’équipe, toutes les activités étant enregistrées en temps réel, même lorsqu’ils sont en dehors du site. Les dirigeants ont un accès immédiat aux indicateurs clés de performance (KPI) et aux statistiques à partir de leur application mobile, ce qui limite la saisie manuelle de données. Cet accès simplifié favorise une prise de décision stratégique plus éclairée et permet d’améliorer en permanence l’efficacité de l’ensemble du service.

Operations Center est entièrement personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques de n’importe quelle organisation. La solution peut facilement évoluer, prendre en charge des équipes de toutes tailles et s’adapter à divers flux de travail, processus et exigences en matière de rapports, tout en garantissant le respect de la vie privée dès la conception.

– Disponibilité

Operations Center sera dévoilé sur le salon GSX 2024, stand 2612, et sera disponible dans le monde entier à partir du 23 septembre 2024, dans le cadre de l’abonnement SaaS Premium de Genetec Security Center, ainsi qu’en tant que solution autonome compatible avec Security Center 5.10 et les versions ultérieures. Exclusivement disponible auprès des membres accrédités du programme de partenaires distributeurs de Genetec, Operations Center permet aux partenaires distributeurs d’élargir leur portefeuille, en offrant aux clients des outils améliorés pour la collaboration, la communication et l’efficacité opérationnelle. Les partenaires bénéficieront également d’un accès illimité au produit pour les démonstrations clients et l’utilisation interne.