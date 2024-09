Genetec Inc. lance un nouveau module d’E/S (Entrée/Sortie)

septembre 2024 par Marc Jacob

Identifiant, lecteur, contrôleur et logiciel : chaque élément du système de contrôle d’accès de haute confiance, de Genetec et STid, utilise des protocoles cryptés et des capacités de cybersécurité avancées. Cela garantit un déploiement sécurisé du contrôle d’accès et offre une protection maximale contre les menaces de cybersécurité en constante évolution.

Le système de contrôle d’accès de haute confiance de Genetec, combiné au module d’E/S STid, est idéal pour les entités gouvernementales, les secteurs hautement sécurisés, et les services essentiels tels que le pétrole et le gaz, les banques, les services publics, l’industrie et les soins de santé. Il offre un moyen sûr de gérer les points d’accès tout en garantissant que les informations sensibles restent à l’intérieur du périmètre sécurisé.

De plus, son design compact facilite le déploiement et protège contre les menaces potentielles car il ne stocke aucune donnée sensible susceptible d’être exploitée pour le clonage d’informations d’identification. Cela réduit considérablement le risque de violations et renforce ainsi la cybersécurité globale des organisations.

Le nouveau module d’E/S sécurisé STid, disponible au quatrième trimestre 2024 auprès des membres accrédités du programme de partenaires de distribution de Genetec en Europe.