Genetec Inc. a été reconnue comme le leader mondial des logiciels de gestion vidéo (VMS) par deux cabinets d’analystes du secteur, Omdia et Novaira Insights

octobre 2024 par Marc Jacob

Genetec Inc. a, une fois de plus été reconnue comme le leader mondial des logiciels de gestion vidéo (VMS) par deux des principaux cabinets d’analystes du secteur, Omdia et Novaira Insights.