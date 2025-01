Genetec annonce la nomination de Sara Amorim Costa et Matthieu Seys

janvier 2025 par Marc Jacob

Genetec Inc. annonce la nomination de Sara Amorim Costa au poste de Directrice des Ventes France et celle de Matthieu Seys au sein du Programme Grands Comptes Globaux.

Sara Amorim Costa prend la direction des ventes France pour Genetec

Sara Amorim Costa est promue Directrice Commerciale France. Cette promotion stratégique vise à renforcer la position de l’entreprise sur le marché français, qui représente historiquement un marché majeur pour Genetec.

Forte d’une expérience internationale significative, notamment en tant que Directrice Commerciale chez Genetec dans la région Amérique latine et Caraïbes (LATCAR), Sara Amorim Costa apporte une nouvelle vision et des approches innovantes pour le marché français. Sara a rejoint Genetec il y a deux ans, après sept années passées au sein de l’entreprise Vivotek (Delta Group). Au cours de ces deux années, elle a su démontrer sa capacité à développer des stratégies performantes et à diriger des équipes multiculturelles, des compétences qui constitueront un atout majeur pour dynamiser la stratégie commerciale de Genetec en France.

Sa promotion témoigne non seulement de l’engagement de Genetec à valoriser les talents internes, mais illustre également la volonté de l’entreprise d’insuffler une nouvelle dynamique sur le marché français en s’appuyant sur des profils ayant fait leurs preuves dans des contextes internationaux variés.

« Je suis honorée de prendre la direction des ventes France de Genetec. Mon expérience sur les marchés internationaux m’a permis d’acquérir une vision globale des enjeux de sécurité et de développer des approches commerciales différentes. Je suis enthousiaste à l’idée de mettre cette expertise au service du marché français et de travailler avec les équipes européennes pour accélérer notre croissance tout en renforçant la qualité de service auprès de nos clients et partenaires », déclare Sara Amorim Costa.

Matthieu Seys rejoint l’équipe du programme Grands Comptes Globaux de Genetec

L’équipe des Grands Comptes Globaux développe et met en œuvre des programmes pour assister les grandes entreprises clientes dans la standardisation des solutions Genetec sur leurs sites mondiaux. Pour cela, l’équipe s’appuie sur Genetec, présente dans plus de 40 pays à travers la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), ainsi que sur les principaux partenaires intégrateurs de la société afin de fournir des solutions adaptées aux besoins et objectifs spécifiques de chaque client global.

Matthieu Seys sera responsable de la gestion de plusieurs clients clés dans les régions francophones d’Europe. Dans sa mission, il contribuera également à améliorer les procédures ainsi qu’à partager son expérience avec l’organisation commerciale pour mieux répondre aux exigences des clients souhaitant adopter les solutions de Genetec dans les régions.