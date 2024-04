Genetec annonce la disponibilité de Security Center SaaS

avril 2024 par Marc Jacob

Grâce à son architecture ouverte, Security Center SaaS donne aux entreprises la liberté de choisir les contrôleurs de portes, les caméras et les dispositifs qui conviennent le mieux à leur activité. La solution offre également de puissants outils de recherche criminalistique conçus pour simplifier et accélérer les enquêtes. Ces outils permettent d’extraire de précieuses informations à partir des métadonnées riches collectées par les appareils périphériques connectés au système. Les informations sont présentées dans une seule et même interface utilisateur intuitive. Cela permet de prendre des décisions de manière plus rapide et avisée.

Security Center SaaS est doté d’outils de gestion de systèmes puissants et complets. Ils permettent aux partenaires distributeurs de configurer, de fournir et de déployer plus facilement et plus rapidement des systèmes de niveau entreprise complexes et multisites à grande échelle. Du devis à la livraison, Security Center SaaS aide les partenaires à gérer et à superviser efficacement toutes leurs installations Security Center SaaS, quelle que soit la taille du projet.

Connexion directe au cloud avec Axis Cloud Connect (ACC) et "Axis Powered by Genetec"

En plus d’un portefeuille ouvert de caméras de divers fabricants, Security Center SaaS tire pleinement parti de la solution Axis Cloud Connect, récemment annoncée, et du contrôleur de porte réseau existant, "Axis Powered by Genetec". S’appuyant sur des années de collaboration étroite avec Axis, Security Center SaaS permet aux clients de connecter, d’enregistrer et de gérer en toute sécurité les dispositifs Axis dans différents types de déploiement. Cela comprend compris la diffusion directe de vidéos, de métadonnées et de données de contrôle d’accès des dispositifs vers le cloud.

Ensemble, ACC et "Axis Powered by Genetec" offrent aux utilisateurs un déploiement complet de technologies vidéo et de contrôle d’accès au réseau. Ce dernier est conçu pour fonctionner de manière transparente dans des environnements cloud et hybrides, ainsi que dans des déploiements entièrement sur site. Faciles à installer et à entretenir, ces dispositifs Axis permettent aux clients de Security Center SaaS de déployer rapidement et de manière fiable une installation unifiée, prête pour le cloud.

– Prix et disponibilité

Security Center SaaS est disponible selon deux formules d’abonnement à partir de 149 USD (PDSF) par an et par connexion d’appareil (qu’il s’agisse d’un contrôleur de porte, d’une caméra, d’un interphone, d’un panneau d’intrusion ou d’un autre dispositif).

La nouvelle offre est également disponible dans des ensembles vidéo à prix compétitifs, comprenant le logiciel et les connexions de caméra, à partir de 2 700 dollars US PDSF[2]. Ceux-ci incluent l’option de 8 ou 20 connexions de caméra (avec respectivement 8 et 20 To de stockage), le logiciel Security Center SaaS et le dispositif Genetec Cloudlink™ 310 qui permet de connecter facilement toute caméra non compatible avec le cloud à Security Center SaaS.

Security Center SaaS peut faire l’objet d’un devis et peut être commandé immédiatement partout dans le monde. Les livraisons débuteront le 30 mai.