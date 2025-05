Gatewatcher reconnu comme Visionary dans le 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Network Detection and Response (NDR)

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Pensée pour s’intégrer sans friction dans les environnements IT et OT, la solution de Gatewatcher se distingue par sa capacité à fonctionner sans agents, sa compatibilité avec les infrastructures hybrides (cloud et on-premise), et son approche modulaire. L’interface, conçue pour les analystes, combine exhaustivité et simplicité d’usage, avec un objectif clair : permettre aux équipes cyber de concentrer leurs efforts là où l’impact est critique.