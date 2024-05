Gartner place Celonis parmi les principaux leaders du Process Mining dans son Magic Quadrant 2024

mai 2024 par Marc Jacob

« Le Process Mining est devenu une solution d’entreprise incontournable pour s’adapter aux aléas d’un monde incertain et conduire la transformation des organisations à grande échelle », déclare Daniel de Rooij, SVP Transformation Numérique et DSI Hygiène chez Reckitt, une entreprise mondiale de produits de consommation. « Des avancées telles que le Process Mining centré sur les objets et le Process Intelligence Graph - la plateforme de Celonis - nous fournissent l’intelligence des process dont nous avons besoin pour optimiser les opérations informatiques, récupérer de la valeur dans le fonctionnement des entreprises et stimuler l’innovation avec le déploiement de technologies comme l’IA générative. »

Celonis permet à ses clients d’identifier et de capturer la valeur cachée ainsi que de responsabiliser les collaborateurs avec des insights les aidant à tirer parti plus efficacement des technologies telles que l’IA et l’automatisation pour optimiser leurs process. Au coeur de la plateforme Celonis se trouve le Process Intelligence Graph (PI Graph), un jumeau numérique extensible de l’entreprise basé sur un modèle de données standardisé et centré sur les objets. Le PI Graph ajoute un contexte métier à ce jumeau numérique avec des définitions de KPI prêtes à l’emploi et des opportunités d’amélioration, telles que l’impact des blocages de livraison sur le taux de livraison dans les délais. Au coeur de la plateforme Celonis, le PI Graph permet de créer des fonctionnalités qui intègrent l’IA dans des solutions prêtes à l’emploi :

– Le chatbot Process Copilot cherche dans les process les réponses à des demandes exprimées en langage naturel ;

– L’application Duplicate Checker, alimentée par l’IA, aide à éviter aux clients de payer deux fois les factures ;

– Le Workbench d’apprentissage automatique (ML) permet aux clients et partenaires Celonis de créer leurs propres solutions d’IA ou bien d’alimenter en données leurs outils d’IA existants en utilisant notre API d’intelligence.

La plateforme fournit également une fonctionnalité avancée de modélisation des processus. En 2023, Celonis a acquis Symbio, un fournisseur de logiciels de gestion de process métier (BPM) piloté par l’IA. L’intégration des capacités de Symbio dans Celonis permet aux clients non seulement d’explorer leurs process pour identifier des opportunités de valeur, mais également de concevoir leur process idéal à l’aide d’une solution de modélisation de process moderne assisté par l’IA. Les clients peuvent garantir que leurs process restent sur la bonne voie avec le Process Adherence Manager et suivre l’impact commercial de leur travail d’amélioration des process avec le Transformation Hub.