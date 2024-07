Gandi s’engage pour la lutte contre la fraude en ligne avec le projet Thémis

juillet 2024 par Marc Jacob

Lancé en 2023, le projet Thémis vise à prévenir les fraudes en ligne grâce à l’analyse des réseaux et à la détection précoce des signaux annonciateurs d’une possible escroquerie. Cofinancé par la Région Ile-de-France et la BPI, le projet devrait aboutir à la mise sur le marché d’un outil de prévention d’ici 2025.

Pour mener à bien ce projet, Gandi s’est associé avec le LIP6, laboratoire de recherche sous tutelle de Sorbonne Université et du CNRS, et la société Anemod, spécialiste de l’Internet des Comportements (Internet of Behaviors – IoB).

La construction de faux sites web débute avec l’enregistrement d’un nom de domaine susceptible d’induire les internautes en erreur. Le projet Thémis intervient donc dès cette étape, en identifiant les signaux faibles préalables à ce type d’agissements malveillants. Ces comportements caractéristiques d’un usage frauduleux d’un nom de domaine, identifiés comme tels par un apprentissage intensif, vont permettre de pouvoir analyser les quelque 33 000 noms de domaine enregistrés chaque jour et reconnaître ces « patterns » pour prévenir les entreprises en amont et leur donner les moyens d’agir avant la fraude.

L’outil ainsi créé devrait être mis sur le marché en 2025 sous forme d’abonnement.

Et bien entendu, le développement de Thémis se poursuivra au-delà de sa mise à disposition afin que l’outil s’adapte aux nouveaux comportements des cybercriminels.