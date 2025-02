Gandi lance son offre de boîtes mail autonomes

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

La boite e-mail est plus que jamais le cœur de notre identité en ligne puisqu’elle est bien souvent le moyen privilégié pour recouvrer un accès à des services et des données. Mais cette boite e-mail est aussi un point de vulnérabilité pour notre sécurité en ligne. Gandi.net a donc pensé l’e-mail comme un service autonome et indépendant du nom de domaine, offrant une maitrise et une souplesse accrue à ses utilisateurs.

Il est donc désormais possible de créer une boite e-mail, pour soi ou pour un tiers (un collaborateur ou un prestataire par exemple) quand on détient un nom de domaine chez Gandi mais également lorsque le nom de domaine auquel on souhaite associer cette boite est enregistré auprès d’un autre registrar. Dans ce dernier cas, les enregistrements techniques (MX,TXT) devront être transmis au détenteur du nom de domaine afin de pouvoir utiliser la boite e-mail Gandi et profiter de la qualité et de la résilience de l’infra Gandi

Soucieux de développer la boite e-mail comme un produit performant, sécurisé et indépendant, Gandi l’a dotée de fonctionnalités permettant d’en faire un usage professionnel :

l’authentification conservée même lors d’une redirection, pour une meilleure délivrabilité, avec Sender Rewrinting Scheme,

la possibilité de récupérer des messages effacés par erreur (2nd chance recovery),

un back-up régulier pour ne perdre aucune information même en cas de défaillance d’un serveur,

une capacité de 10 Go pour les boites standards qu’il est possible de porter, même temporairement, à 50 Go en cas de besoin.

Ce changement de paradigme doit répondre aux besoins d’entreprises désireuses de bénéficier de ces fonctionnalités et de disposer de boites e-mail hébergées en France, de gérer des boites e-mail temporaires (dans le cadre d’un contrat court ou d’un évènement ponctuel par exemple) ou de garantir aux utilisateurs d’un service mail qu’ils ont la maitrise totale de leurs données et du contenu de leur boite.