Gandi : JO2024 - Sécuriser les noms de domaines pour éviter les arnaques en ligne !

février 2024 par Arnaud Franquinet, CEO de Gandi

« C’est l’exemple même d’une marque à fort impact et donc

sujette à des détournements d’usage cyber : attaque du site,

détournement du site et/ou du trafic du site, émergence de sites web

dont le nom est proche pour y créer un faux site. Il existe une

solution pour que les organisateurs puissent contrôler largement et

éviter la diffusion d’informations erronées : l’enregistrement des

noms de domaines._

_En enregistrant un nom de domaine lié à l’événement, les

organisateurs peuvent protéger la marque associée et éviter que

d’autres s’emparent de ce nom de manière frauduleuse. Mais surtout,

en achetant plusieurs noms de domaine proches, les organisateurs peuvent

se prémunir du « cyberquatting » : lorsque des individus

malintentionnés enregistrent des noms de domaine similaires pour tirer

parti de la notoriété de l’événement et des données personnelles._

_En 2019, par exemple, le Comité International Olympique (CIO) a

déposé une plainte contre un site appelé "olympicmedals.com" qui

tentait probablement d’utiliser ce nom de domaine de manière

trompeuse et attirer les visiteurs._

_Pour ces JO2024, des dizaines de sites frauduleux ont déjà été

identifiés, proposant notamment des faux billets. Seule une

surveillance permanente, couplée à des actions ciblées permet

d’obtenir leur arrêt. La protection et la surveillance des 350 000

dépôts quotidiens de noms de domaine est donc essentielle afin

d’éviter aux consommateurs d’acheter des billets sur un site

d’apparence trompeuse.

Sécuriser les marques et leurs déclinaisons sur la toile est un

travail de fond auquel nous sommes habitués chez Gandi Corporate

services en accompagnant de nombreux grands comptes. Mais nous ne nous

limitons pas à cela en proposant également des services de cyber

surveillance qui permettent d’identifier tout dépôt d’une marque

sur l’ensemble des « TLDs » (domaines de premier et second

niveaux : .com ; .fr ; .id…) et le web3, en sécurisant de

manière plus poussée les sites sensibles (DNS premium,

authentification renforcée…). Il se trouve que nous hébergeons le

nom de domaine « paris2024.org » détenu par le Comité

d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. »_