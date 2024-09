Gandi Corporate Services ouvre un bureau au Royaume-Uni

septembre 2024 par Marc Jacob

Gandi.net, le spécialiste français de la vente et l’enregistrement de noms de domaine, de l’hébergement web, des solutions mail et des certificats SSL, annonce s’être doté d’une représentation commerciale au Royaume-Uni. Ce bureau est le sixième ouvert par le groupe, après Paris, Luxembourg, Taiwan, Montréal et San Francisco.

L’ouverture de cette représentation permanente au Royaume-Uni s’inscrit en droite ligne avec les fortes ambitions de développement de Gandi Corporate Services. Depuis 2020, en effet, l’entreprise a doublé ses activités, passant de 5 à 10 millions d’euros, soit un CAGR (Compound Annual Growth Rate - Taux de Croissance Annuel Composé) de +23%. Elle prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros dès cette année, avec une forte internationalisation de son portefeuille client.

Dans cet objectif, Gandi a décidé de nommer Cristiano Lopes Corporate Sales Manager en charge du Royaume-Uni, afin d’accélérer son expansion outre-Manche. Basé à Manchester, il a pour mission d’accompagner et soutenir le développement de Gandi Corporate Services auprès des Grands Comptes sur le marché britannique et rapporte directement à Arnaud Franquinet, CEO de Gandi.

Le développement de l’activité grands comptes fait partie des axes majeurs stratégiques de croissance de Gandi, et l’entreprise se dote de tous les moyens pour atteindre ses objectifs sur ce segment : accroissement des points de présence à l’international pour accompagner au plus près ses clients ; certification ISO 27001 de son infrastructure ; développement de produits de protection de la marque ; produits de sécurisation des comptes et des noms de domaine ; interface dédiée en cours de développement ; investissement continu pour offrir l’un des meilleurs DNS - celui-ci compte aujourd’hui parmi les top 10 mondiaux en matière de résolution et bénéficie d’une résilience accrue grâce à des partenariats de premier plan.