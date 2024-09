Gaëlle Lehoerff rejoint T-Systems en tant que directrice des ressources humaines

Gaëlle Lehoerff, âgée de 46 ans, a débuté sa carrière dans le domaine des ressources humaines, dans le secteur financier : après 8 ans en tant que Chargée de Mission RH à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF, 2005-2012), où elle a mené en particulier des projets de transformation et participé à la mise en œuvre des politiques de développement RH, elle a élargi son champ d’action en occupant des rôles de HR Manager en société de gestion et en banque d’affaires (LFDE, SFIL).

Ses expériences l’ont conduite par la suite à Singapour, où elle fut HR Consultant pour une captive IT de CA-CIB, avant de rejoindre le Lycée Français de Singapour (2017-2019) en tant que HR Manager.

Elle intègre aujourd’hui T-Systems au poste de Directrice des Ressources Humaines et membre du Codir, en charge de concevoir et piloter les politiques RH, et de conseiller et accompagner les équipes au quotidien. Amatrice de rugby, Gaëlle souhaite porter les valeurs associées à ce sport dans son quotidien professionnel.