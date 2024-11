Gaëlle Donnette est nommée Chief Information Security Officer groupe (CISO) et Responsable de la Direction de la Sécurité des SI

novembre 2024 par Marc Jacob

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility nomme Gaëlle Donnette CISO Groupe et Responsable de la Direction de la Sécurité des Systèmes d’Information.

Son parcours au sein de plusieurs entités du groupe Crédit Agricole et sa précédente expérience de CISO chez Sofinco, marque commerciale en France de CA Personal Finance & Mobility, seront des atouts pour pour maintenir un haut niveau de sécurité des systèmes d’information de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility et de protection des données de ses clients, dans un contexte d’accélération de la digitalisation, d’évolution permanente des technologies et de croissance de la menace cyber.

Gaëlle Donnette a commencé sa carrière en 2002 comme Chef de projet chez Crédit Agricole Payment Services, un poste qu’elle occupera jusqu’en 2010 avant de rejoindre l’équipe sécurité Groupe de Crédit Agricole SA en tant que Responsable Sécurité Projets. En 2013, elle intègre les équipes de CA Personal Finance & Mobility comme Responsable de l’Architecture Informatique puis Responsable du domaine Sécurité Informatique en 2015 et devient CISO de Sofinco en 2018.

Elle est titulaire d’un diplôme d’ingénieur réseaux, informatique et télécommunications (Télécom Paris).