Future Security Awards 2024 : SentinelOne nommé meilleur fournisseur de services de détection et réponse managés (MDR)

octobre 2024 par Marc Jacob

SentinelOne® a été nommé meilleur fournisseur de services de détection et de réponse managés (MDR) de l’année dans le cadre des Future Security Awards 2024. Ce prix récompense une nouvelle fois le leadership et les accomplissements de SentinelOne sur le marché de la protection des endpoints.

Présentés par CPI Media Group, les Future Security Awards récompensent les leaders et fournisseurs de sécurité informatique qui proposent des solutions disruptives. Le prix du meilleur fournisseur de services de détection et de réponse managés de l’année, décerné à SentinelOne, distingue la puissance des offres MDR de l’entreprise ainsi que son attractivité croissante.

En août 2024, SentinelOne a lancé Singularity™ MDR, en s’appuyant sur son service primé Vigilance MDR. Il offre une protection de bout en bout sur mesure à l’ensemble des activités de l’entreprise et dispose de capacités renforcées de gestion de chasse aux menaces et de DFIR. Basée sur la plateforme Singularity alimentée par l’IA, Singularity MDR combine l’expertise des analystes et l’intelligence de SentinelOne pour fournir une meilleure détection et réponse aux attaques.

Les entreprises innovantes du monde entier ont rapidement adopté la plateforme Singularity pour son architecture, sa fiabilité et sa capacité à fournir une protection optimale qui leur garantit la résilience nécessaire. La solution continue d’aligner les récompenses. Le mois dernier, SentinelOne a été nommé leader dans le Magic Quadrant™ Gartner® 2024 dans la catégorie plateformes de protection des endpoints (EPP) pour la 4è année consécutive, et a également été distinguée par le Forrester’s Managed Detection And Response Services Landscape, Q4 2024. L’entreprise s’est également vue décerner, lors des 2024 SC Media Awards, les prix de la meilleure solution de sécurité d’entreprise et de la meilleure solution de sécurité des endpoints pour Singularity Platform.