Fruggr lance AI Efficiency

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Et la réalité est brutale : 85 % des entreprises ont déjà investi dans des solutions IA, mais 75 % n’en retirent encore aucun retour sur investissement mesurable (source : IBM, 2025). Une simple requête ChatGPT consomme dix fois plus d’électricité qu’une recherche Google (source : Electric Power Research Institute, 2023). Et 73 % des Français déclarent redouter l’impact de l’IA sur le monde dans lequel ils vivent (source : IPSOS, 2025).

Dans un environnement réglementaire de plus en plus contraignant (AI Act, RGPD, CSRD), les entreprises sont confrontées à une impasse : comment déployer l’intelligence artificielle sans compromettre leur trajectoire de décarbonation, leurs engagements éthiques, ni leur conformité légale ? Comment en maîtriser les coûts tout en en maximisant le ROI ?

C’est à ce double défi, technologique et stratégique, que répond Fruggr AI Efficiency, la nouvelle offre du pionnier du numérique responsable.

Pensée pour accompagner les entreprises dans le pilotage complet de leurs usages IA, elle propose une solution concrète pour évaluer leur impact, garantir leur conformité, anticiper les dérives et aligner leur développement avec les objectifs ESG.

Une boussole dans un moment de bascule, où la gouvernance de l’IA n’est plus une option, mais une condition de survie opérationnelle.

Fruggr AI Efficiency : structurer les usages IA à l’échelle de l’entreprise

Dans ce paysage encore instable, Fruggr propose un cadre robuste, pragmatique et outillé. Fruggr AI Efficiency est une solution logicielle conçue pour aider les entreprises à :

• Évaluer l’impact environnemental de leurs usages IA, avec des indicateurs détaillés (en énergie, carbone, eau...) ;

• Aligner les déploiements IA avec les cadres réglementaires en vigueur comme à venir avec l’AI Act, en intégrant les principes de fiabilité, de transparence et de sécurité, mais aussi la cohérence avec sa charte éthique et la gestion des risques et biais ;

• Projeter les coûts futurs liés au passage à l’échelle des cas d’usages d’IA que l’entreprise veut déployer : modélisation des effets rebonds, calcul des coûts réels et projetés, analyse prédictive des dérives budgétaires ;

• Impliquer les collaborateurs à travers des modules de sensibilisation intégrés, un scoring individuel de responsabilité numérique, et des supports de formation .

Ce faisant, Fruggr AI Efficiency ne se contente pas de répondre à une tendance. Il outille une nouvelle phase de maturité numérique, dans laquelle chaque acteur, CIO, HR, CDO, CTO, CMO, CSR, DAF... peut reprendre la main.

Un écosystème de solutions pour une performance numérique responsable

AI Efficiency ne vient pas seul. Il s’intègre dans un portefeuille élargi d’outils Fruggr, structuré autour des enjeux ESG des systèmes d’information.

Cette suite propose une vision systémique de la performance numérique :

• CIO Cockpit : pour aider les DSI à réduire jusqu’à 20 % leurs coûts IT tout en pilotant leur trajectoire de décarbonation et objectifs ESG avec précision. Centralisation des indicateurs ESG, prévisions et simulations des empreintes en dollars et carbone, identification des leviers d’optimisation (cloud, hardware, workplace…), plan d’action structuré : tout y est pour un pilotage méthodique ;

• Digital Accessibility : pour garantir la conformité aux normes d’accessibilité numérique (WCAG, RGAA, AODA, ...), réduire les risques juridiques et favoriser une inclusion numérique réelle. Un sujet particulièrement stratégique pour les collectivités, institutions publiques et entreprises soucieuses d’amélioration continue ;

• Et désormais, AI Efficiency, comme prolongement naturel de cette logique, spécifiquement dédiée aux nouvelles complexités soulevées par l’intelligence artificielle.

Fruggr, catalyseur d’un numérique responsable

Dans un paysage numérique saturé de promesses techniques, Fruggr incarne une autre voie : celle d’une technologie alignée avec les exigences climatiques, sociales et éthiques. Loin d’un simple éditeur logiciel, Fruggr se positionne comme un catalyseur de transformation durable, en offrant aux organisations les moyens de piloter leur impact numérique avec rigueur, méthode et ambition.

Développée par l’entreprise à mission Digital4Better, certifiée B Corp et labellisée GreenTech Innovation par le ministère de la Transition écologique, Fruggr revendique une approche structurée : mesurer ce qui doit l’être, améliorer ce qui peut l’être, et replacer la performance dans une perspective d’équilibre. Une ambition qui se traduit par des outils concrets, déployés dans des structures de premier plan – BPCE, EDF, SODEXO, LA POSTE, l’ADEME – et à l’international, jusqu’à la Banque de Développement du Canada.

Fruggr permet ainsi aux entreprises de réduire en moyenne de 20 % leur empreinte numérique, tout en automatisant jusqu’à 60 % de leurs obligations de reporting ESG IT. Ces gains ne sont pas anecdotiques : ils structurent des trajectoires durables et rendent tangibles des engagements RSE souvent complexes à piloter.

Mais au-delà des chiffres, c’est une vision du numérique comme bien commun que défend Fruggr. Une vision qui engage l’entreprise à investir massivement dans la R&D, notamment sur l’empreinte de l’IA, la conformité réglementaire, ou encore la prévention des effets rebonds liés à la digitalisation croissante des usages.

La reconnaissance ne s’est pas fait attendre. Labellisée GreenTech Innovation par le ministère de la Transition écologique, Fruggr figure dans l’indice Impact 40/120 depuis deux ans. Elle a également été reconnue à Vivatech 2025 par le prix Tech for Change. Ce n’est pas moins de 23 prix reçus en 5 ans.

Cette reconnaissance s’accompagne d’une stratégie forte en R&D, avec des investissements massifs notamment grâce à son statut de lauréat BPI i-Nov, sur les questions de sobriété numérique, de conformité réglementaire et désormais sur l’impact de l’IA.