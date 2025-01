Fruggr acquiert CarbonScore

janvier 2025 par Marc Jacob

Fruggr, solution SaaS spécialisée dans l’optimisation de la performance IT avec une approche ESG, annonce l’acquisition de CarbonScore, acteur reconnu de la sensibilisation à la sobriété numérique. Ce rapprochement stratégique répond à un double objectif : offrir une plateforme complète pour mesurer, piloter et transformer les impacts numériques des entreprises, tout en mobilisant activement les collaborateurs dans cette démarche.

Dans un contexte où le numérique représente plus de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, cette alliance marque un tournant pour le marché du numérique responsable, renforçant l’ambition de Fruggr de devenir un leader global du secteur.

Fruggr et CarbonScore partagent une même vision : faire du numérique un levier de transformation durable. Déjà adoptée par un tiers des entreprises du CAC40, la solution Fruggr excelle dans l’analyse et l’optimisation des impacts environnementaux et sociaux des écosystèmes numériques.

Avec l’intégration de CarbonScore, Fruggr ajoute à son offre des fonctionnalités de sensibilisation engageantes, telles que des mini-formations en ligne, des tableaux de bord collaboratifs et des challenges motivants. Cette approche a déjà séduit des organisations comme Bordeaux Métropole, EDF, Rémy Cointreau et Vinci.

Face à la croissance exponentielle des volumes de données (+33 % par an) et à l’augmentation des coûts IT, Fruggr et CarbonScore proposent une solution unique. Elle conjugue des indicateurs ESG robustes à une dynamique de sensibilisation engageante, permettant aux entreprises de répondre aux exigences croissantes des investisseurs et régulateurs tout en atteignant leurs objectifs RSE.

Un exemple concret : la Monnaie de Paris, confrontée à une augmentation de 30 % de ses volumes de données annuels, a réussi à réduire son empreinte carbone tout en atteignant un taux d’engagement collaboratif de 87 % grâce à CarbonScore.

Le secteur des solutions ESG connaît actuellement une phase de consolidation, marquée par une série de fusions et acquisitions. Ces rapprochements traduisent une maturité croissante du marché et la volonté des entreprises d’aller au-delà du simple reporting de conformité et de déployer des plans d’actions pour améliorer leur impact.

L’acquisition de CarbonScore par Fruggr s’inscrit pleinement dans cette dynamique, renforçant leur capacité à répondre aux attentes d’un marché en quête de solutions complètes, alliant rigueur analytique et mobilisation des collaborateurs.

Cette acquisition marque également une étape clé dans la stratégie de croissance internationale de Fruggr. Forte de son implantation récente au Canada, la "French GreenTech" poursuit son expansion pour accompagner des organisations de grande envergure dans leur transition numérique durable.

L’objectif est ambitieux : éviter 70 000 tonnes de CO₂ d’ici 2030 grâce à des pratiques numériques optimisées.