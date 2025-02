Freshworks Inc. annonce un partenariat stratégique avec Unisys

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Freshworks Inc. annonce un partenariat stratégique avec Unisys pour revendre les solutions modernes de gestion des services informatiques (ITSM) de Freshworks, y compris Freshservice et Device42. Ce partenariat reflète un engagement commun à servir le marché intermédiaire – un segment souvent surchargé en coûts et sous-desservi dans le domaine de l’ITSM.

En tant que premier fournisseur de services gérés (MSP) à grande échelle dans l’écosystème Freshworks, Unisys introduit un puissant nouveau canal pour Freshworks. Entreprise mondiale opérant dans plus de 120 pays, Unisys dessert une large gamme de secteurs, notamment le commerce, les services financiers et le secteur public.

Unisys a déjà remporté un succès avec une entreprise industrielle américaine de taille moyenne, qui a choisi Freshservice plutôt que son précédent fournisseur ITSM et a réussi à déployer la solution en moins de 12 semaines. La facilité d’utilisation, le déploiement rapide et le retour sur investissement rapide de Freshservice soulignent les avantages pratiques de l’approche de Freshworks, tout en enrichissant et renforçant le portefeuille robuste d’Unisys en matière de gestion des services d’entreprise.

L’écosystème de partenaires en pleine expansion de Freshworks — qui compte plus de 500 partenaires actifs — continue de croître avec cette collaboration stratégique. Grâce à la main-d’œuvre mondiale d’Unisys et à son expertise en ITSM et en services sur le terrain, ce partenariat positionne Freshworks pour une croissance accélérée tout en renforçant sa mission de rendre l’ITSM accessible aux entreprises de taille moyenne dans le monde entier.