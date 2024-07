Francesco Dibartolo, N-able : N-able Cloud Commander permet aux MSP de fournir un niveau de service de sécurité différencié

juillet 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Pouvez-vous nous parler de votre dernière offre de cybersécurité et de ses principaux avantages pour les entreprises ?

Francesco Dibartolo : Permettant à nos partenaires MSP de fournir un niveau de service de sécurité différencié, N-able MDR offre une visibilité approfondie et une collaboration entre les entreprises utilisateurs finaux des MSP et, si nécessaire, des analystes de sécurité experts. Les utilisateurs au sein des entreprises ont tous le même accès en temps réel pour voir et/ou travailler ensemble sur les événements de sécurité à mesure qu’ils se déroulent – un nouveau niveau de transparence qui améliore la sécurité et ajoute de la valeur aux offres de sécurité des MSP. Avec une technologie et des services évolutifs, cette solution est idéale pour les MSP de petite et grande taille et est tarifée pour les aider à construire une pratique de sécurité robuste sans compromettre la rentabilité.

N-able MDR donne aux entreprises de toutes tailles tout ce dont elles ont besoin pour arrêter les cybermenaces avancées, réduire les vulnérabilités et prendre le contrôle des environnements informatiques en expansion. La solution s’intègre et ingère les données des outils de sécurité et informatiques existants. Son intelligence artificielle aide à faire ressortir les menaces qui passent autrement inaperçues et, avec des capacités de réponse automatisées et humaines, elle va au-delà de la simple alerte des menaces pour s’assurer qu’elles sont rapidement remédiées. Avec une chasse efficace aux menaces, une gestion des vulnérabilités, une surveillance du darknet et un support de conformité, la solution permet aux MSP d’élever la barre de la cybersécurité dans les petites et moyennes entreprises.

Global Security Mag : Quelles sont les principales menaces cybernétiques aujourd’hui et comment N-able aide-t-il ses clients à se protéger contre elles ?

Francesco Dibartolo : Les PME continuent d’être des cibles attrayantes pour une multitude de cyberattaques, donc avoir les bonnes connaissances et une éducation adéquate est vital – il est impératif que les MSP continuent d’éduquer sur les meilleures pratiques de sécurité.

La cyber-résilience n’a pas besoin d’être complexe – N-able fournit aux MSP des solutions simples et sécurisées pour aider à réduire les vulnérabilités et protéger les PME. Ces solutions comprennent la protection des données, une gestion correcte des correctifs, la sécurité des emails, une surveillance de sécurité 24h/24 et 7j/7 pour les points de terminaison, l’utilisation de l’authentification multi-facteurs et d’autres outils, ainsi que des processus commerciaux complémentaires. Cela peut non seulement améliorer la cyber-résilience d’une PME, mais aussi améliorer les efficacités opérationnelles en même temps.

Global Security Mag : Quelle est votre offre de gestion simplifiée du cloud et comment aide-t-elle les entreprises à surmonter les défis de la gestion du cloud ?

Francesco Dibartolo : N-able Cloud Commander est une solution multi-locataire pour le Microsoft Cloud et est construite avec la vision de permettre aux MSP de gérer, sécuriser, standardiser et automatiser les utilisateurs Microsoft 365, les ressources Azure et les appareils Intune, le tout depuis une seule console. Cette combinaison de capacités aide à simplifier la gestion de l’environnement cloud de Microsoft, en économisant du temps de technicien grâce à un accès rapide aux machines virtuelles, aux appareils, aux utilisateurs et à l’automatisation des flux de travail courants. Elle rationalise et automatise également les opérations, aidant à améliorer l’efficacité et à réduire les frais généraux, permettant aux MSP de gérer et de faire évoluer leur activité Microsoft plus rentablement.

Pour les PME, elle offre une posture de sécurité renforcée tout en améliorant leur infrastructure et leurs opérations informatiques grâce à des fonctionnalités telles que des flux de travail automatisés, économisant du temps, de l’argent et aidant à surmonter les obstacles potentiels.

Global Security Mag : Quels avantages concrets vos clients ont-ils constaté depuis l’adoption de votre solution de gestion cloud ?

Francesco Dibartolo : Nos clients ont trouvé de nombreux avantages avec Cloud Commander, y compris la capacité à être plus efficaces sur plusieurs locataires de ressources Microsoft 365, Intune et Azure depuis une seule interface, permettant à nos partenaires MSP de cesser de gérer plusieurs connexions et portails. Les utilisateurs ont également commenté la capacité utile de définir des accès au moindre privilège pour leur équipe, leur permettant de garder leur personnel et leurs clients en sécurité.

Global Security Mag : Pouvez-vous nous donner un aperçu de l’évolution récente de votre Programme de Réussite Partenaire et quels en sont les principaux objectifs ?

Francesco Dibartolo : Notre objectif est de stimuler la réussite des clients – qu’ils veuillent adopter des stratégies d’efficacité, améliorer les performances de l’équipe ou renforcer leurs connaissances techniques, nous sommes là pour soutenir nos MSP avec nos ressources d’habilitation des partenaires. Nous avons créé plusieurs offres basées sur les partenaires et continuons à les mettre à jour pour vraiment soutenir nos partenaires afin qu’ils fournissent le meilleur service possible à leurs clients, leur donnant des conseils sur la manière de commercialiser leur entreprise, vendre à des prospects, aider à faire croître leur entreprise et suivre les tendances actuelles du marché.

Global Security Mag : Quel type de soutien et de ressources offrez-vous à vos partenaires dans le cadre de ce programme et comment cela les aide-t-il à réussir ?

Francesco Dibartolo : En France, nous travaillons aux côtés de trois distributeurs français qui soutiennent constamment nos partenaires et aident à former les MSP sur la manière d’utiliser nos produits de la meilleure façon pour leur entreprise. Nos Head Nerds offrent très régulièrement des "boot camps" sur la manière de tirer le meilleur parti de nos outils et organisent régulièrement des discussions "heures de bureau" pour répondre aux questions – qu’elles soient liées au marché ou aux produits. Nous avons des programmes d’intégration et de soutien sur mesure, des tonnes de ressources éducatives et des événements comme notre conférence partenaire Empower, une série de roadshows locaux et des programmes de transformation des affaires qui encouragent les apprentissages de pair à pair. Et nous offrons MarketBuilder, une plateforme de marketing automatisée qui facilite encore plus la promotion et la vente.