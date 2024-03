Fortinet rejoint la "Cybersecurity Skills Academy" de la Commission européenne

mars 2024 par Marc Jacob

Fortinet annonce sa participation à l’initiative Cybersecurity Skills Academy de la Commission européenne. Via le Fortinet Training Institute, Fortinet s’engage à offrir gratuitement sa formation reconnue et son programme de sensibilisation à la cybersécurité à 75 000 personnes en Europe au cours des trois prochaines années. Cet engagement, qui répond à la pénurie de compétences en cybersécurité au sein de l’Union européenne (UE), contribue à l’objectif mondial de Fortinet, défini en 2021, de former un million de personnes dans le monde à la cybersécurité en cinq ans.

Former des professionnels de la cybersécurité au service de la résilience

Les techniques d’attaques, de plus en plus sophistiquées, parviennent à identifier les moyens de contourner les dispositifs de sécurité qui protègent les organisations. Pourtant, de nombreux dirigeants ne disposent pas des équipes de sécurité nécessaires pour protéger efficacement les réseaux de leur entreprise. Environ 40 % des décideurs informatiques sur l’UE estiment qu’il est difficile de recruter et fidéliser des professionnels qualifiés. Près de 50 % déclarent qu’il est laborieux de concrétiser les objectifs en matière de diversité, à savoir recruter davantage de femmes, de vétérans militaires ou d’individus issus des minorités.

La Cybersecurity Skills Academy, initiée par la Commission européenne en 2023, vise à pallier le déficit de compétences en cybersécurité dans l’UE. Son objectif est de fédérer des organismes privés et publics, afin de développer des compétences en cybersécurité et former de nouveaux professionnels dans ce domaine. L’Académie se veut un guichet unique qui permet aux institutions académiques et aux entreprises d’accéder à des formations, des certifications et à des solutions de financement.

À travers la Cybersecurity Skills Academy, Fortinet proposera le programme de certification du Fortinet Training Institute, afin de sensibiliser, développer des compétences essentielles et aider des professionnels à progresser dans leur carrière ou à se reconvertir dans la cybersécurité.

Concrétiser l’ambition de Fortinet de remédier au déficit mondial de compétences en cybersécurité

La participation de Fortinet à l’initiative Cybersecurity Skills Academy de la Commission européenne s’inscrit dans le cadre d’un engagement de longue date à combler le déficit de compétences en matière de cybersécurité au niveau mondial.

Le Fortinet Training Institute est au service des professionnels IT et de la sécurité, des étudiants et formateurs, des minorités et des vétérans de l’armée, grâce notamment à ses programmes Academic Partner et Education Outreach. Pour accentuer cette démarche, Fortinet s’est engagé dans des partenariats public-privé. Aux États-Unis, l’entreprise se mobilise sur les engagements de la White House’s National Cyber Workforce and Education Strategy, en proposant des formations gratuites aux enseignants et élèves des écoles primaires et secondaires sur le pays. Cette démarche s’est étendue aux établissements scolaires du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et du Brésil. Tous ces efforts contribuent à l’objectif de Fortinet de former 1 million de personnes dans le monde d’ici 2026.