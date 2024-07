Fortinet lance FortiGate-as-a-Service (FGaaS)

juillet 2024 par Marc Jacob

Principales caractéristiques et avantages

• Des performances éprouvées : Au cœur de FGaaS se trouve la technologie Fortinet ASIC brevetée, qui offre des performances de pare-feu inégalées, une visibilité accrue et un contrôle granulaire. Cela garantit une sécurité sans faille, même dans les environnements les plus exigeants.

• Flexibilité et évolutivité : Avec FGaaS, l’évolution de l’infrastructure de sécurité du réseau est aussi simple que d’ajuster le plan de service. Cette fonctionnalité permet aux entreprises de gérer efficacement les fluctuations saisonnières, l’expansion de l’activité ou les hausses soudaines de la demande de réseau sans avoir besoin d’ajuster le matériel.

• Gestion des coûts : Grâce au passage du modèle CapEx à OpEx avec FGaaS, les dépenses mensuelles prévisibles s’alignent mieux sur les revenus et réduisent le coût total de possession (TCO). Cela permet aux entreprises d’investir dans d’autres domaines essentiels à la croissance et à l’innovation.

Pour les DSI et les RSSI, le FGaaS renforce les défenses de sécurité en s’appuyant sur un cadre qui permet une gestion dynamique de la sécurité alignée sur les objectifs commerciaux et les stratégies IT. Pour les directeurs financiers, le passage à un modèle OpEx permet une meilleure gestion des flux de trésorerie et une plus grande flexibilité pour répondre aux impératifs financiers.

Alors que les paysages numériques évoluent et que les menaces de sécurité deviennent de plus en plus complexes, le besoin de solutions de sécurité adaptables, rentables et performantes est critique. Fortinet est conscient que de nombreuses entreprises s’orientent vers un modèle "as-a-Service" afin de contrôler leurs coûts opérationnels et d’accélérer leurs services. C’est pourquoi Fortinet continue d’introduire des options telles que FGaaS pour compléter les services existants et offrir aux clients la flexibilité de consommer ces services en fonction de leurs besoins spécifiques. Les entreprises qui souhaitent s’affranchir de la construction et de la maintenance de leurs propres centres de données peuvent s’appuyer sur FGaaS pour connecter et sécuriser leurs sites tout en utilisant FortiSASE pour protéger leurs utilisateurs à distance.