Fortinet inaugure un hub d’innovation à Chicago

septembre 2024 par Marc Jacob

Fortinet ouvre un nouveau hub dédié à l’innovation dans le centre-ville de Chicago. Ce nouveau site s’inscrit dans la stratégie de croissance de l’entreprise visant à encourager l’innovation et à améliorer la collaboration avec les clients, les partenaires, les employés et toute autre partie prenante.

L’immeuble, récemment rénové, comporte 6 étages, couvre une surface de 8 300 m2 et représente un investissement de 30 millions de dollars. Il héberge le nouveau hub d’innovation de Fortinet et il établit un nouveau point de présence (POP) Fortinet Cloud dans le monde. Cette infrastructure se distingue par 4 caractéristiques clés :

• Point de présence (POP) Fortinet Cloud : le nouveau POP de Fortinet capitalise sur les appliances du constructeur et sur sa technologie ASIC propriétaire pour des performances renforcées, une maîtrise de la consommation énergétique et l’expansion de la présence cloud de Fortinet dans le monde. L’entreprise répond ainsi aux besoins de ses clients en leur fournissant des services et des solutions en mode SaaS et SASE permettant une meilleure expérience, une sécurité renforcée et des économies conséquentes.

• Laboratoire de Recherche et de Développement (R&D) : facilitant la collaboration pluridisciplinaire entre les ingénieurs et les développeurs, le hub de Chicago accueillera des activités R&D pionnières. Ce laboratoire capitalise sur le vivier de talents disponibles localement afin d’accélérer le développement de technologies de pointe en cybersécurité.

• Executive Briefing Center : ce centre d’affaires hébergera de nombreux espaces de travail et deviendra un carrefour de rencontres, encourageant la croissance économique et cultivant les connaissances de toutes les parties prenantes.

• Centre de formation en cybersécurité : cette nouvelle infrastructure accueillera également des formations sur-site, incluant le programme de certification Fortinet Training Institute, dans la lignée de l’engagement de Fortinet de pallier la pénurie de compétences en cybersécurité.

• Centre de support-client : une équipe locale apportera son expertise et ses connaissances pour mieux accompagner les clients et contribuer à leur satisfaction.

Les nouvelles installations ont été inaugurées le 10 septembre, en présence de l’équipe dirigeante de Fortinet, dont Ken Xie (fondateur, CEO et Chairman), Keith Jensen (CFO) et Carl Windsor (CISO).

L’investissement de Fortinet dans la région vise également à former les futurs professionnels de la cybersécurité. De plus, l’entreprise a collaboré avec deux ONG, disposant d’antennes dans la région : Women in CyberSecurity (WiCyS) qui contribue soutenir les femmes du secteur, ainsi que Blue Star Families, un réseau qui offre des opportunités de formation ou de réorientation de carrière aux vétérans militaires. Ces dons ont pour ambition de contribuer activement au développement de compétences dans la cybersécurité et à la diversité du secteur.