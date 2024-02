Fortinet dévoile une solution Wi-Fi 7 du marché

février 2024 par Marc Jacob

Le nouveau point d’accès Wi-Fi 7 et le switch 10 Gigabit Power over Ethernet assurent des performances deux fois plus élevées, renforçant ainsi les capacités des offres de connectivité sans fil et filaires sécurisées de Fortinet.

Fortinet annonce sa solution de réseau sécurisé en Wi-Fi 7, une première sur le marché. FortiAP 441K, le nouveau point d’accès Wi-Fi 7 de Fortinet, offre des performances et des capacités renforcées, tandis que le FortiSwitch T1024 a été conçu pour offrir un accès en 10 Gigabit Ethernet (GE) et un Power over Ethernet (PoE) de 90W, pour ainsi assurer la bande passante nécessaire au Wi-Fi 7.

Ces nouveaux dispositifs optimisent les performances des réseaux sans fil d’entreprise. Dans le cadre de l’offre Fortinet Secure Networking, ils s’intègrent avec AIOps et les services de sécurité optimisés par IA de FortiGuard pour une sécurité, une visibilité et un contrôle optimisés.

Aider les professionnels à tirer le meilleur parti du Wi-Fi 7

Les entreprises souhaitent bénéficier des performances enrichies et de la bande passante du Wi-Fi 7, la nouvelle génération du sans-fil, pour optimiser les performances de leurs applications et de leurs dispositifs sans fil sur leurs réseaux. Cependant, les nouvelles technologies comme le Wi-Fi 7 participent à étendre la surface d’attaque des entreprises, tandis que les outils déjà en place peinent souvent à inspecter et sécuriser un trafic de données toujours plus volumineux. Face à des menaces en évolution permanente, les entreprises ne peuvent se permettre des failles dans leur posture de sécurité. La solution Fortinet Secure Networking est compatible avec le Wi-Fi 7. Elle répond aux besoins de protection des entreprises, propose une sécurité optimisée par IA et assure cette automatisation basée sur AIOps dont les clients ont besoin pour sécuriser leur trafic sans fil.

Un point d’accès et un switch pour apporter le Wi-Fi 7 aux entreprises

FortiAP 441K et FortiSwitch T1024, les toutes dernières innovations de l’offre Fortinet Secure Networking, assurent la convergence des fonctions réseau et une sécurité optimisée par IA sur l’ensemble des edges du réseau. FortiAP 441K tire avantage de la plateforme Wi-Fi 7 Qualcomm® Networking Pro 1220 Platform de Qualcomm Technologies, Inc., un acteur majeur du sans-fil et du développement du Wi-Fi 7. Ce point d’accès propose de nombreux avantages parmi lesquels :

● Des performances 2 fois plus rapides : FortiAP 441K offre une connectivité sans fil ultra-rapide, jusqu’à 2 fois plus rapide par rapport à une configuration similaire.

● Un transfert de données performant : La compatibilité avec la technologie 4096 QAM accélère le transfert de données, ce qui est critique pour les applications d’entreprise de type streaming vidéo ou les outils collaboratifs gourmands en bande passante.

● Latence maîtrisée : En utilisant des canaux à 320MHz, un seul point d’accès FortiAP 441K peut tirer parti d’un spectre de fréquences plus large pour accélérer les transferts de données et réduire la latence. Il en résulte une nette amélioration de l’expérience utilisateur.

● Meilleure répartition des charges et maîtrise des interférences : L’utilisation flexible des canaux est possible grâce au « preamble puncturing » (processus astucieux de contournement des interférences) et à une fonction multi-link sophistiquée. Il en résulte des connexions résilientes et fiables qui assurent la continuité et la productivité des activités métiers.

Pour tirer parti de tous les avantages du Wi-Fi 7, les entreprises doivent s’assurer d’une infrastructure sous-jacente évolutive en termes de performances et de capacités. Le nouveau point d’accès FortiSwitch T1024 10 GE avec un PoE à 90W a été conçu à l’intention des points d’accès Wi-Fi 7. Lorsque les clients associent ce point d’accès au nouveau switch, ils bénéficient des performances et de la puissance renforcée du Wi-Fi 7 pour assurer une expérience de qualité à l’intention de tous les utilisateurs et dispositifs.

La solution Fortinet Secure Networking s’impose sur le marché

La solution Fortinet Secure Networking est une composante de la Fortinet Security Fabric, la plateforme de cybersécurité du constructeur. Grâce à cette intégration étroite, les entreprises peuvent faire converger de manière transparente les fonctionnalités réseau avec une sécurité de pointe. Les clients peuvent faire appel aux pare-feu nouvelle-génération FortiGate en tant que contrôleur Wi-Fi pour bénéficier des services de sécurité FortiGuard : protection avancée contre les malwares, sandbox, filtrage web, etc. Ils peuvent également bénéficier de l’outil de gestion des opérations FortiAIOps pour disposer d’une visibilité en temps réel sur les problématiques potentielles du réseau et automatiser les tâches manuelles sur l’ensemble du WAN et du LAN. Enfin, avec le Wi-Fi 7, la solution déploie l’ensemble de ces fonctionnalités avec des performances et des capacités de tout premier rang.