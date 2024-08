Forrester : principales tendances 2024 > confidentialité/cybersécurité, fraude, gestion des risques

août 2024 par Forrester consulting

The State Of Privacy And Cybersecurity, 2024 (L’état de la confidentialité et de la cybersécurité, 2024). Les décideurs IT sont confrontés à de puissants vents contraires lorsqu’ils élaborent des programmes de protection de la vie privée et de cybersécurité pour faire progresser les objectifs stratégiques de leur entreprise. Les principales conclusions du rapport de Forrester sont les suivantes :

● La crainte que la protection de la vie privée limite l’innovation (28 %) ou qu’elle ait un impact négatif sur l’expérience des clients (28 %) est l’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les décideurs des entreprises mondiales en matière de protection de la vie privée des employés et des clients.

● L’augmentation de la confiance des clients dans la marque (45%) et l’amélioration de l’efficacité de l’entreprise (36%) figurent parmi les priorités stratégiques les plus pressantes en matière de protection de la vie privée pour les décideurs des entreprises mondiales au cours des 12 prochains mois. En outre, 35 % des décideurs en matière de protection de la vie privée dans les entreprises indiquent que le respect proactif des réglementations existantes et à venir en matière de protection de la vie privée est une priorité stratégique.

● Environ un tiers (30 %) des décideurs en matière de protection de la vie privée dans les entreprises mondiales s’attendent à ce que leur équipe chargée de la protection de la vie privée collabore davantage avec les équipes chargées de l’intelligence artificielle au cours des 12 prochains mois.

L’état de la gestion des risques des tiers, 2024. Forrester a interrogé les décideurs de la gestion des risques d’entreprise (ERM) en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, tous secteurs confondus, afin de comprendre comment les priorités, les perceptions et les pratiques en matière de risques de tiers évoluent en réponse aux tendances actuelles. Les principales conclusions sont les suivantes :

● Alors que les organisations puisent dans leurs vastes écosystèmes de vendeurs, fournisseurs et partenaires tiers pour accélérer l’innovation, comme l’IA générative ; alimenter la croissance ; et saisir de nouvelles opportunités ; seulement 8 % des entreprises interrogées ont déclaré que la gestion des risques tiers (TPRM) est un risque d’entreprise de première préoccupation.

● Les répondants des secteurs plus fortement réglementés, tels que les services financiers et les infrastructures critiques (services publics et télécommunications), étaient 2,5 fois plus susceptibles d’identifier le risque de tiers comme une préoccupation principale que ceux du commerce de détail (10 % contre 4 %, respectivement).

● Seuls 7 % des décideurs ERM des organisations multinationales déclarent que leur organisation considère le risque de tierce partie comme une préoccupation majeure.

Les principales tendances de la gestion de la fraude en entreprise en 2024. Ce rapport dresse la liste des principales tendances en matière de gestion de la fraude en entreprise (EFM) qui façonnent actuellement le marché de l’EFM et le comportement des acheteurs. Les tendances comprennent l’impact des paiements en temps réel sur la gestion de la fraude, l’utilisation défensive et offensive des données synthétiques, la cyberfraude et les centres de fusion de la fraude sur les paiements, ainsi que les impacts et les utilisations de l’IA générative dans l’EFM.