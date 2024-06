Forrester présente son top 10 des technologies émergentes pour 2024

juin 2024 par Forrester

Selon le rapport de Forrester intitulé The Top 10 Emerging Technologies In 2024, l’IA générative pour le contenu visuel, l’IA générative pour le langage, les TuringBots et la sécurité IoT sont les meilleures technologies émergentes qui fourniront le retour sur investissement le plus immédiat pour les entreprises en 2024 et au-delà.

Alors que de nouvelles technologies semblent apparaître tous les jours, les chefs d’entreprise et les responsables technologiques doivent calculer quand réaliser ces investissements en fonction de la valeur, des risques et des délais de rendement potentiels. Forrester répertorie les meilleures technologies émergentes en fonction du calendrier des bénéfices pour aider à prendre ces décisions.

Les technologies émergentes qui offriront d’importants avantages au cours des deux prochaines années sont :

● IA générative pour le contenu visuel. Modèles avancés d’apprentissage automatique qui génèrent des images ou des vidéos à partir d’invites textuelles, audio ou vidéo, cette technologie aidera les entreprises à générer du contenu visuel pour le marketing, les expériences et les produits.

● IA générative pour le langage. L’IA générative pour le langage offre déjà de la valeur dans le support client et la création de contenu, mais continue d’avancer à un rythme exponentiel. Elle accélère également la progression de nombreuses autres technologies.

● TuringBots. Accélérés par les progrès de l’IA générative pour le langage, ces robots logiciels optimisés par l’IA aident les développeurs à créer des applications qui offrent plus qu’une simple génération de code.

● Sécurité IoT. La prolifération des appareils connectés a conduit à une explosion exponentielle des attaques, augmentant l’importance de la sécurité pour les appareils IoT. Les éditeurs sont en concurrence et se font la course pour proposer des capacités sécurisées.

Les technologies émergentes à moyen terme qui apporteront des avantages au cours des deux à cinq prochaines années sont :

● Agents IA. Le rôle des assistants de travail autonomes ou agents IA s’est étendu au-delà du back-office et de l’assistance aux employés à l’automatisation avec le client. Ces agents IA deviendront de plus en plus sophistiqués pour mieux comprendre et répondre aux nuances et au contexte.

● Mobilité autonome. Cette technologie accélèrera les collaborations entre les écosystèmes de transport commercial et urbain pour orchestrer des expériences de mobilité personnalisées tant pour les particuliers que pour les entreprises.

● Intelligence Artificielle en périphérie. Les capacités avancées d’intelligence artificielle en périphérie telles que l’apprentissage automatique localement sur un périphérique ne sont pas encore courantes, même si de nombreux éléments fondamentaux comme les modèles de fondation Apple deviennent disponibles.

● Sécurité quantique. Cette technologie permettra de réviser les systèmes de sécurité pour le calcul sur site et sur cloud, l’infrastructure de stockage et de réseau, les logiciels commerciaux prêts à l’emploi, les offres de logiciels commerciaux en tant que service et les logiciels construits en interne.

Les technologies émergentes qui prendront au moins cinq ans de plus pour offrir une valeur tangible à la plupart des entreprises et des cas d’utilisation sont :

● Réalité étendue (XR). Seulement 8 % des adultes en ligne aux États-Unis possèdent un casque de réalité virtuelle, et seulement 16 % ont utilisé un appareil ou une application de réalité augmentée. Alors que la XR progresse dans la formation et l’intégration, les entreprises sont peu enclines à investir dans ces outils jusqu’à ce qu’elles voient une large adoption.

● Technologie Zero Trust Edge (ZTE). La technologie ZTE a le potentiel de protéger les télétravailleurs, les points de vente et les succursales avec une sécurité locale intégrée, mais seule une poignée de véritables solutions ZTE existent aujourd’hui, et les appareils existants ajoutent une complexité de gestion supplémentaire.

« Les leaders technologiques doivent être en mesure de bien identifier les cas d’utilisation et de quantifier les avantages, les coûts et les risques potentiels à travers de multiples horizons », déclare Brian Hopkins, vice-président, portefeuille technologies émergentes, Forrester. « Ils doivent répartir les investissements, avec des technologies à court terme offrant des rendements rapides et des placements à long terme nécessitant plus d’efforts, plus d’investissements fondamentaux et la capacité de gérer plus de risques. »