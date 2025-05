Forrester dévoile les 10 technologies émergentes clés pour 2025 : l’IA passe de l’expérimentation à un impératif stratégique.

mai 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

À mesure que l’IA générative évoluera vers des formes agentiques, que l’automatisation gagnera en sophistication et que les technologies émergentes entreront dans une phase de déploiement à grande échelle, les entreprises ne se contenteront plus d’expérimenter l’intelligence artificielle d’ici fin 2025 : elles devront suivre le rythme de son accélération. Dans un contexte de fortes incertitudes géopolitiques, les décisions stratégiques en matière d’investissement technologique deviendront un levier déterminant de croissance et de différenciation concurrentielle.

L’étude de Forrester, intitulée The Top 10 Emerging Technologies In 2025 (Les 10 technologies émergentes en 2025), met en lumière les innovations technologiques les plus prometteuses, conçues pour aider les dirigeants à accélérer l’innovation fondée sur l’intelligence artificielle tout en assurant la résilience de leur organisation sur le long terme.

Cette étude évalue les dix technologies émergentes les plus prometteuses selon leur impact à court, moyen et long terme, afin d’aider les entreprises et leurs dirigeants à prioriser efficacement leurs investissements. En voici les principaux enseignements :

Les technologies émergentes qui, d’ici deux ans, apporteront des avantages substantiels aux entreprises en combinant l’accélération de l’intelligence artificielle et les impératifs de sécurité incluent :

● Sécurité de l’Internet des objets : Alors que les cybermenaces se multiplient, les technologies de sécurité dédiées à l’Internet des objets (IoT ) s’imposeront comme un levier essentiel pour la protection des données sensibles et des appareils connectés. Les entreprises les plus numérisées seront les mieux placées pour tirer parti des avantages offerts par la sécurisation de l’IoT .

● Données synthétiques : Nouvellement intégrée à la liste des technologies émergentes de Forrester, cette innovation optimise l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle tout en renforçant la confidentialité des données et la confiance dans leur utilisation Alors que les régulateurs encouragent l’utilisation de données synthétiques pour réduire les risques associés aux informations sensibles, les secteurs de la finance, de l’assurance, de la santé et des services publics sont parmi les mieux placés pour en bénéficier.

● Parmi les technologies émergentes à moyen terme, celles dont le déploiement reste complexe dans des environnements réels, mais qui devraient offrir des avantages significatifs aux entreprises d’ici deux à cinq ans, figurent notamment :

● L’IA agentique : Cette technologie présente un fort potentiel immédiat pour automatiser des processus métier ciblés avec une flexibilité et une adaptabilité accrues. Si les premiers exemples d’agents d’IA autonomes sont prometteurs, leur généralisation nécessitera des avancées notables en matière de précision, de fiabilité et de coordination.

● L’IA générative pour le contenu visuel : Cette technologie révolutionne la façon dont les entreprises conçoivent et diffusent des images, vidéos et animations photoréalistes. L’IA générative appliquée au contenu visuel est appelée à jouer un rôle majeur dans les secteurs du marketing, de la publicité, de la vente au détail et du commerce électronique, en proposant des expériences immersives, personnalisées et en renforçant l’engagement ainsi que la satisfaction des consommateurs.

Les technologies émergentes dont l’adoption à grande échelle devrait nécessiter au moins cinq ans avant de générer une valeur ajoutée concrète pour les entreprises :

● Robots humanoïdes : Cette technologie émergente fait son entrée pour la première fois sur cette liste. L’intelligence artificielle générative et la baisse des coûts des composants matériels ont entraîné un développement rapide des robots humanoïdes. Ce sont des machines autonomes équipées de capteurs sophistiqués, d’intelligence artificielle et d’actionneurs, et capables d’imiter l’apparence humaine et d’accomplir diverses tâches. Cependant, des défis persistent, tels que le coût élevé de la recherche et du développement, ainsi que la complexité de l’intégration dans les systèmes et infrastructures actuels, ce qui entravera leur déploiement généralisé.

« Alors que l’IA se généralise, les dirigeants d’entreprise et les responsables technologiques doivent réorienter leurs investissements vers les leviers les plus efficaces pour stimuler la croissance, favoriser l’innovation et renforcer leur compétitivité », déclare Sharyn Leaver, directrice de la recherche chez Forrester. « Malgré un contexte économique mondial incertain, l’IA poursuit son développement à un rythme soutenu. Les organisations capables de conjuguer audace technologique et maîtrise des risques seront les mieux placées pour prospérer durablement », ajoute-t-elle.