Forcepoint acquiert Getvisibility, renforçant la sécurité des données par l’IA

mars 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

La plateforme Data Security Everywhere de Forcepoint unifie la visibilité et le contrôle des données sensibles, tandis que Getvisibility améliore la capacité de l’utilisateur à identifier et à atténuer les risques liés aux données. Cette acquisition renforce la synergie pour simplifier la gestion de la sécurité, améliorer l’atténuation des risques et accélérer la conformité pour les clients du privé comme du public.

L’accord s’appuie sur un partenariat réussi de plusieurs années, intégrant davantage la visibilité des risques et la remédiation pilotées par l’IA de Getvisibility dans les solutions de sécurité des données de Forcepoint. En renforçant l’interopérabilité entre les capacités DSPM et DDR de Getvisibility et l’architecture Data Security Everywhere, Forcepoint permet les étapes de découverte, classification, priorisation, remédiation et protection transparentes des données sensibles, y compris les PII, la propriété intellectuelle et d’autres actifs critiques, dans des environnements modernes hybrides et tournes vers l’IA.

Depuis plus de deux ans, la technologie DSPM et AI-Mesh de Getvisibility est un composant clé de l’approche de sécurité des données de Forcepoint.

Il s’agit d’un maillage coordonné de modèles d’IA spécialisés, conçus pour améliorer la précision et la rapidité de la classification des données et de la détection des risques. En utilisant la technologie Getvisibility, les clients et les partenaires obtiennent une visibilité et des informations supérieures sur les risques liés aux données tels que les données redondantes et obsolètes, l’accès inapproprié, les fichiers mal placés et l’exposition réglementaire.

Les capacités DDR de Getvisibility, avec une IA intégrée, automatisent la classification et permettent une remédiation dynamique pour atténuer les menaces avant qu’elles ne s’aggravent. Cette acquisition étend cette intégration, offrant une sécurité complète qui s’adapte en continu à la manière dont les utilisateurs accèdent, partagent et interagissent avec les données sur les appareils, les applications cloud et les plateformes GenAI.

"Les données sont la nouvelle monnaie des affaires, et chaque organisation s’efforce de débloquer leur valeur tout en minimisant les risques", a déclaré Ryan Windham, CEO de Forcepoint. "En intégrant davantage les DSPM et DDR pilotés par l’IA de Getvisibility dans notre portefeuille, Forcepoint équipe les entreprises et les gouvernements de la visibilité, de l’automatisation et des contrôles adaptatifs nécessaires pour transformer la sécurité des données d’une obligation de conformité en un avantage stratégique. Cette acquisition renforce notre engagement à aider les organisations à protéger les données sensibles à grande échelle, tout en transformant la sécurité en un moteur de croissance et d’innovation."

La gestion des risques liés aux données est essentielle au succès de chaque organisation. Toutes les entreprises dépendent des données, qui sont cruciales pour des informations précises, la prise de décision, l’innovation et l’obtention d’un avantage concurrentiel. La perte de données propriétaires et sensibles entraîne plus que des amendes réglementaires et des coûts de remédiation, aujourd’hui en moyenne de 5 millions de dollars par violation de données. Avec la montée rapide des poursuites collectives, les initiés de l’industrie prédisent que les coûts des actions collectives liées aux violations dépasseront les amendes réglementaires de 50 % en 2025. Les enjeux pour atténuer la vulnérabilité et les risques liés aux données n’ont jamais été aussi élevés.

"Alors que les données affluent dans le cloud et que les systèmes GenAI augmentent le risque d’exposition des informations sensibles, les organisations peinent à savoir où se trouvent réellement leurs données, comment elles sont utilisées, quelle est la sensibilité des données et comment les protéger", a déclaré Frank Dickson, vice-président du groupe pour les produits de cybersécurité chez IDC. "Ils en ont assez de bricoler des produits cloisonnés et recherchent maintenant de nouvelles approches intégrées qui unifient la visibilité et le contrôle afin de réduire la complexité, les coûts et les risques de l’innovation."

Ronan Murphy, co-fondateur de Getvisibility, a ajouté : "Depuis le premier jour, notre mission a été d’aider les organisations à comprendre leurs risques liés aux données - car vous ne pouvez pas sécuriser ce que vous ne voyez pas. L’atténuation des risques en temps réel est essentielle pour prévenir les violations avant qu’elles ne se produisent. En joignant nos forces à celles des architectes originaux de la sécurité des données, Forcepoint, nous amplifions nos informations pilotées par l’IA pour aider les clients et les partenaires à identifier les risques, protégeant les actifs de données critiques avec une précision et une rapidité qui redéfinissent les normes de l’industrie."

Avec cette acquisition, Forcepoint redéfinit la sécurité des données à l’ère de l’IA - permettant aux organisations de sécuriser leurs actifs les plus critiques, d’assurer la conformité et de rester en avance sur les menaces cyber.

"Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de nous unir officiellement à Forcepoint et d’intégrer nos équipes dans une entreprise aussi réussie pour former une force redoutable dans la sécurité des données", a déclaré Mark Brosnan, co-fondateur de Getvisibility. "En rejoignant Forcepoint, nous amplifions nos capacités d’atténuation des risques pilotées par l’IA et accélérons l’innovation, garantissant aux clients les solutions les plus avancées pour protéger leurs actifs de données les plus critiques."

Paul Hastings LLP (États-Unis) et O’Flynn Exhams LLP (Irlande) ont agi en tant que conseillers juridiques de Forcepoint.